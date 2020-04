Hace unas semanas, Bouchard expresó el deseo de conseguir una pareja sentimental para estar acompañada durante la cuarentena, disposición tomada para evitar la expansión del coronavirus. Sin embargo, la tenista parece no haber tenido suerte y ello fue expuesto durante una transmisión en vivo -vía Instagram- con la presentadora Allie LaForce.

Cuando la raqueta realizó el anuncio en redes sociales, la representante de la canadiense recibió mensajes de un grupo importante de pretendientes para la deportista. La periodista estadounidense, citando una publicación del diario ‘The Sun’, mencionó este tema durante la entrevista a distancia.

El ameno diálogo, no obstante, fue interrumpido por Bob, un usuario de Instagram, quien seguía la transmisión en vivo. El hombre envió cientos de comentarios manifestando que sentía mucha admiración por la tenista que actualmente ocupa el puesto 328 del ránking femenino del circuito profesional.

Bob, conocedor de todas las publicaciones de la canadiense, ofreció 500 dólares para tener una cita con ‘Genie’. Entonces, Allie LaForce intervino y aseguró que la oferta debería de 2 mil 600 dólares, pues ese dinero serviría para abastecer de alimentos a los trabajadores de los hospitales que batallan contra el coronavirus.

El seguidor de Bouchard, sin dudarlo, aumentó la cantidad de dinero. La tenista, por su lado, aceptó la cita y destacó la idea de la presentadora. “También me estás ayudando, siendo como cupido para mí porque claramente necesito un novio. Así que estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Quiero ser parte de esto”, reconoció la atleta.

Eso sí, Eugenie realizó una petición insólita a Bob: que llevara papel higiénico a la velada. El fan prometió hacerlo y también añadió más detalles a la propuesta: aumentará mil dólares a la cifra de donación solo si la deportista imitaba un acento británico para ordenar la comida.

“¿Por qué me estás haciendo esto, Bob? Me haces sentir culpable... siento que tengo que decir que sí porque es por caridad, pero también estoy muy incómoda. Voy a decir que sí, pero no tengo ninguna habilidad para imitar acentos”, explicó Bouchard, quien en 2017 perdió una apuesta y salió con un desconocido de redes sociales.