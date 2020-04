Desde hace un par de años, Daniel Cormier ha revelado que su etapa como peleador está por terminar. Y si bien ahora se baraja una trilogía con Stipe Miocic, el excampeón de UFC fue consultado sobre qué le gustaría hacer cuando se retire.

En una entrevista con el portal MMA Fighting, ‘DC’ reveló que le gustaría tener un puesto de trabajo en UFC, incluso ser presidente. Eso sí, aclaró que Dana White es el mejor en el cargo actualmente y lo ve por muchos años más al mando de UFC.

“Creo que cualquiera en el mundo aceptaría (tomar el trabajo)”, dijo Cormier a MMA Fighting cuando se le preguntó acerca de convertirse en presidente de UFC. “Si alguna vez tienes una oportunidad o alguien tiene la oportunidad de hacer un trabajo como ese, sería una locura. Pero Dana (White) va a estar aquí por mucho tiempo. Él es el hombre", agregó.

Si llegado el momento el puesto de presidente de UFC no está disponible, Daniel Cormier aseguró que aceptará cualquier trabajo que le designen tras su retiro. Ya sea siendo un matchmaker (los que se encargan de pactar peleas) o embajador de la empresa, ‘DC’ agradecería la oportunidad de seguir relacionado al octágono.

“Absolutamente, me encantaría cualquier trabajo en UFC”, declaró Cormier. “Me encanta esta organización. Creo que desde que vine de Strikeforce, he hecho buenas relaciones con la gente de la compañía. He empezado a aprender y lo que más me gusta es la cantidad de tiempo, energía y esfuerzo que le dedican a ayudar a los jóvenes", recalcó el excampeón de 41 años.

