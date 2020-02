El chileno Cristian Garín se adjudicó este domingo el Abierto de Rio de Janeiro, el mayor torneo tenístico de Sudamérica, al imponerse en la final al italiano Gianluca Mager por 7-6 (7/3) y 7-5.

Los dos tenistas habían logrado el pase a la final horas antes debido a que la lluvia que cayó este sábado en Rio de Janeiro obligó a la organización a aplazar la definición de las semifinales para el domingo.

Garín se impuso al quinto favorito, el croata Borna Coric, por 6-4 y 7-5, mientras que Mager necesitó tres sets para deshacerse del húngaro Attila Balazs por 7-6 (7/4), 4-6 y 7-6 (7/2) en casi tres hora de partido, algo que le acabó pasando factura en la final.

“Es el día más especial de mi vida hasta el momento. Estoy muy emocionado, no me lo esperaba, tengo una felicidad absoluta. Me acordaré de esta semana toda mi vida”, explicó el chileno ante el público tras recoger el trofeo.

Garín, tercer cabeza de serie y número 25 del mundo, cumplió con los pronósticos contra el sorprendente Mager, número 128 del ranking mundial y que accedió al cuadro principal desde la fase de clasificación.

El chileno empezó el partido con un break, con el que parecía poner la directa en el primer set. Mager, con un potente servicio, reaccionó y le devolvió la ruptura del saque a su rival en el sexto juego para igualar a 3 y ponerse posteriormente por delante por primera vez.

Se mete en el Top 20

Con 4-3 a su favor, Mager dispuso de dos pelotas de break, aunque Garín reaccionó, salvó el punto y acabó llevándose en el tie-break la primera manga.

El cansancio hizo que Mager requiriera atención médica tras el primer set, aunque el de San Remo sacó su espíritu competitivo y con un break en el tercer juego, se puso por delante (2-1).

Cuando se disponía a sacar para igualar el encuentro, con 5-4 a su favor, apareció el mejor Garín para igualar el set, ponerse por delante con su servicio y lograr la victoria en el duodécimo juego.

Con la victoria, Garín, de 23 años, entra en el Top 20 de la ATP al subir hasta la 18ª posición, mientra que Mager, de 25 años, sube 51 posiciones y por primera vez en su carrera entra en el Top-100 y pasa a ser el 77º del mundo.

El Abierto de Río es el cuarto y el mayor título de la carrera de Garín, que había ganado tres ATP 250: los de Houston y Múnich en 2019 y el de Córdoba (Argentina), a inicios de este mes.

En dobles, la pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, tercera cabeza de serie, logró el título al vencer en la final a los italianos Salvatores Caruso y Federico Gaio, procedentes de la fase previa, por 6-4, 5-7 y 10-7.

El torneo ATP de Río de Janeiro, mayor torneo sudamericano de tenis, se disputó en el Jockey Club de la ciudad brasileña y repartió 1,9 millones de dólares en premios.

Se trata de uno de los 13 torneos ATP 500 del calendario y uno de los tres de la categoría de tierra batida, junto al de Barcelona y el de Hamburgo.

FUENTE: AFP

