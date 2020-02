Las badmintonistas peruanas Daniela Macías y Danica Nishimura se colgaron la medalla de plata, en la modalidad de dobles, en el Uganda International Series 2020, que se desarrolló en la capital Kampala. Esta es la primera presea del año que obtiene el dúo rojiblanco.

Las ‘Danis’ ganaron tres partidos para llegar a la final (no jugaron la primera ronda por estar sembradas en tercera posición). Vencieron a las locales Parthi Kanabar y Catherine Ndagire en octavos por 21-2 y 21-3; y a Betty Apio y Brenda Awor en cuartos por 21-11 y 21-7. Ya en las ‘semis’, se impusieron a las egipcias Doha Hany y Hadia Hosny por 21-13 y 21-14.

Lamentablemente, en la final, cayeron en un partido largo de tres sets ante las indias Meghana Jakkampudi y Poorvisha Ram por 21-17, 20-22 y 21-14.

“¡Somos subcampeonas en el Uganda International Series 2020! (Con Danica) vinimos hasta Uganda para lograr la final y se pudo. En singles no me fue muy bien. Me costo hacer mi juego en las condiciones de estas canchas, pero de eso se aprende para que no pase más”, publicó Macías en su cuenta de Instagram.

Daniela y Danica continuarán compitiendo en torneos internacionales para seguir sumando puntos en el raking clasificatorio a Tokio 2020.

