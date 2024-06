Los Juegos Olímpicos París 2024 comienzan en el mes de julio y cada país va definiendo a los deportistas que participarán en una de las citas más importantes. Desde España, se confirmó que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz integrarán el equipo de tenis, sumado a que serán parte de la competencia de dobles. Esta noticia ha caído de la mejor manera, teniendo en cuenta que son dos de los máximos exponentes de la ‘raqueta’.

Los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, flamante vencedor de Roland Garros, jugarán juntos en dobles, además de participar en el torneo individual. La noticia fue confirmada por David Ferrer, actual seleccionador del equipo, este miércoles.

El histórico tenista Rafael Nadal regresó a la competición a mediados de abril, luego de una lesión complicada que lo alejó de los campos por 16 meses. Si bien es cierto, en la actualidad se encuentra en el puesto 264 del ránking ATP, su experiencia podría salir a relucir en esta competencia.

Por el lado de Carlos Alcaraz, con 21 años de edad se encuentra en uno de sus mejores momentos. ‘Charlie’ viene de ganar el Roland Garros, precisamente en el país de Francia donde serán los Juegos Olímpicos. Su posición N°2 en la clasificación mundial lo coloca por delante de muchos.

Será el regreso de ‘Rafa’ a los Juegos Olímpicos tras su ausencia en Tokio 2020, y su cuarta participación desde su debut en Atenas 2004. El tenista mallorquín ganó el oro individual en Beijing 2008 y el oro en dobles masculino junto a Marc López en Río 2016. Para Alcaraz, París 2024 será su debut olímpico. El siguiente paso en una carrera en la que, con solo 21 años, ya ha conquistado tres torneos de Grand Slam: el US Open (2022), Wimbledon (2023) y Roland Garros (2024).

Nadal y Alcaraz formarán la primera pareja, y la segunda quedará por confirmar, aunque todo apunta a que será Alejandro Davidovich quién esté al lado de Marcel Granollers. El próximo 4 de julio se confirmará el equipo definitivo aprovechando el torneo de Wimbledon.

¿Cuándo debutan Rafael Nadal y Carlos Alcaraz?

A falta de confirmación oficial del equipo de tenis de España (4 de julio), la escuadra dirigida por David Ferrer iniciará su camino el sábado 27 de julio. Al ser un torneo corto, se realizarán varias competencias en paralelo y, de no ganar, quedarán eliminados. Desde aquel día, tendremos la oportunidad de ver la dupla Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Los últimos Juegos Olímpicos de Rafael Nadal

Con 38 años de edad, Rafael Nadal se encuentra disputando los últimos torneos de su carrera profesional. Con un gran historial de títulos, buscará obtener una de sus últimas coronas en París. El español manifestó su deseo de participar en la próxima contienda.

“Jugaré mis últimos Juegos Olímpicos. Con este objetivo creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo”, manifestó.

A su vez, también confesó que jugará un torne previo para tener ritmo de competencia: “Los extrañaré a todos. Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la pista. Espero veros a todos allí”.





