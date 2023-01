Dos generaciones distintas en un solo terreno de juego. Novak Djokovic consiguió sumar una gloria más a su trayectoria coronándose como campeón del Open de Australia 2023, tras vencer por 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) a un combativo Stefanos Tsitsipas, que no pudo vencer al rey absoluto de este torneo. Como premio, la igualdad con Nadal en lo más alto del palmarés histórico de Grand Slam y un número 1 en el ranking ATP que muestra la realidad de forma clara.

Tsitsipas tuvo su momento con una bola de set con 5-4 y 30-40. Su adversario la salvó con una derecha ganadora cuando la mayoría de seguidores presentes ya soñaban con el empate a todo en el tanteo. Unos pocos con la bandera de serbia aplaudían a Djokovic. La mayoría de sus compatriotas estaban en el Melbourne Park, pero en sus aledaños.

Stefanos se aseguró la muerte súbita con la sensación de que iba a más. El ateniense remontó un 4-1 en el ‘tie break’, pero se paró después en el intento de remontada. Djokovic había estado cerca de complicarse una final que tenía controlada. Tiene 11 años más que su contrincante y se fue siete minutos a los vestuarios para tomarse un respiro.

Regresó frío y lo pagó con la primera rotura en contra. Nole’ recuperó el ‘break’ cinco minutos después. Tsitsipas jugó todo el tercer set con la presión de sacar a continuación de su oponente. Aguantó el tipo hasta la segunda muerte súbita. Levantaría las dos primeras bolas de titulo. No podría con la tercera. Las lágrimas del vencedor, al abrazarse a su banquillo, son las de todo un pueblo.

“Siento gran orgullo y satisfacción en estos momentos. Cuando he ido a mi box he colapsado emocionalmente, especialmente cuando he abrazado a mi madre y mi hermano. No me estaba permitiendo distraerme con cosas fuera de pista”, dijo el deportista.

“La lesión y otras cosas que ocurrieron fuera de pista que podrían molestar mi concentración y mi juego. Ha requerido una enorme energía mental para mantenerme presente y concentrado. Si vuelvo atrás en el tiempo hace dos semanas y media, no me veía con demasiadas opciones en este torneo por cómo me sentía con mi pierna”, agregó.

Djokovic citando a Michael Jordan: "Fracasé una, y otra, y otra vez. Y es por eso que tengo éxito”.pic.twitter.com/qaqTgjEnIg — Set Tenis (@settenisok) January 29, 2023

Djokovic y un nuevo triunfo

El tenista habló luego de la obtención refiriéndose a algunos factores que lo llevaron a mostrar su mejor versión: “Siempre intento llevarme lecciones tanto profesionales como personales, sobre mi carácter o sobre mi experiencia. Necesito algún tiempo para reflexionar sobre ello. En cuanto a la cualidad de mi juego, ha sido el mejor tenis que he jugado en esta pista, tan bueno como en 2011, 2015 o 2016. En el top 2/3 de actuaciones en Grand Slam”, agregó.









