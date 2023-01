A ‘Soncora’ no le importó estar de visitante ante un peleador local; sabía lo que tenía qué hacer. Su rival intentó presionarlo contra la reja y derribarlo, pero se defendió bien y respondió con golpes, rodillazos al cuerpo y patadas a la cabeza. En el segundo round, su oponente no aguantó más y cayó noqueado para que Marcos firmara un auspicioso debut en el octágono y estirara su invicto a 14-0.

Han pasado un par de días desde ese momento y ‘Soncora’ ya está de vuelta en Perú para un merecido descanso, reencontrase con la familia y recargar energías antes de volver a Estados Unidos. Depor conversó con peleador nacional para conocer todos los detalles de su auspicioso debut y de lo que se le vendrá ahora en la división de peso gallo (61 kilos) de UFC.

ARRIBA PERÚ🇵🇪 Daniel Marcos termina la contienda en el segundo round #UFC283 pic.twitter.com/L0lQUBLZ2f — UFC Español (@UFCEspanol) January 21, 2023

Daniel tuviste un debut soñado en UFC...

Sí, es un debut soñado, lo soñé por mucho tiempo que fuese así tan especial. Se pudo lograr la victoria gracias a un nocaut y estoy feliz. Ahora estoy aquí en Perú, tranquilo y he vuelto a ver la pelea para buscar qué mejorar.

¿Tuviste un rival complicado como Salmon Olivera que intentó presionarte, tratar de derribarte, te esperas ese estilo de pelea?

Es un rival muy agresivo. Sabíamos que estábamos de visitante. Brasil es un país que tiene mucha emoción por las MMA y presiona bastante. Entonces estudiamos al rival, lo estudié mucho, sabíamos que iba a salir a presionar el primer round, sabíamos que iba a ir, sino al intercambio, enfocado a derribarme. Estaba mentalmente preparado para cualquier situación. Se dio primera opción, sabíamos que teníamos que aguantar los derribos para salir a presionar, para tener una presión, no con golpes, si no estar adelanto de él, que se siente incómodo y ahí comenzó todo.

Tu rival también intentó lanzarte codos giratorios, ir al striking...

Sí, esa técnica la tiene muy afilada era a veces la tiraba desde muy lejos y la podía ver, pero una o dos pudieron conectarme, pero no la sentí. Estaba con las manos arribas, estaba enfocado, mi mentalidad estaba salir a moler, era mi oportunidad y no la podía desaprovechar. Hice lo que pudieron ver en el octágono. Solo éramos dos personas, él y yo, salí a demolerlo y a decirle al mundo que estoy aquí y que yo pertenezco a UFC. Quiero ser algo diferente a los demás .

Tuviste mucha cabeza fría con tus golpes...

Sí, acá no voy entrar con ninguna emoción. Gracias a Dios, él me dio la sabiduría para hacer las cosas bien, de estar en modo neutro durante todo el campamento. Estaba totalmente seguro de que se iba a lograr la victoria, porque he trabajado muy duro para para estar aquí en UFC y eso se logró. Ahora, estoy viendo mucho más los videos, viendo las partes que fallé para buscar la mejora.

¿El plan era finalizarlo a como dé lugar?

Yo soy un perro, soy una persona que tiene mucha hambre, me gusta que mi rival se ahogue en su propia sangre, salir a buscarlos, salía a demolerlos, que mi rival no pueda tener opciones y solo a rendirse y pasó eso . Sabíamos que era un rival muy fuerte, que venía del muay thai, que tenía una guillotina muy fuerte, que tenía creo que muchas sumisiones. Estábamos listo para para esto y se dio de la mejor forma y se levantó la bandera peruana.

Peleaste como todo un experimentando, ¿qué sentiste dentro del octágono?

Entreno mucho para esto. Siempre tengo un equipo que está conmigo, persiguiendo un solo objetivo, que es ser campeones mundiales. Vengo entrenando en la Florida en American Combat Gym, donde veo el tema de grappling; en Miami, con Gregory Choplin que es el muay thai, IHP con Juan Carlos Santana donde me entrenan y me mentalizan como si estuviera en una pelea de UFC, me mentalizan a estar en modo neutro, en no tener felicidad, ni tristeza, ni nada. Estaba la mente muy bien, el corazón estaba mentalizado en salir y acabarlo y se dio así. Dios lo quiso así con un nocaut.

Diste una primera grata impresión en una división muy complicada como la de peso gallo…

Esa división tiene mucho talento a nivel mundial, es muy talentosa. Estoy demostrando que pertenezco al mejor nivel [a UFC] y que voy a demostrar mucho más todavía. Este es el comienzo, tengo mucho potencial para llegar muy lejos, tengo las capacidades y la mentalidad de ser campeón mundial. Como lo dije y como lo sigo diciendo, los campeones mundiales trabajan mucho, tienen dos brazos, dos piernas; yo lo tengo, tengo la sabiduría, tengo a Dios, tengo mi familia, mi equipo que está conmigo y trabajo duro siempre. Trabajo todos los días duro y sé que voy a llegar tarde o temprano [a ser campeón].

Daniel Marcos entrena en American Combat Gym en Florida; en Perú, entrenó en 'Los Perros Sarnosos' de Héctor Iberico. (Julio Reaño/GEC)

Cierras tu debut con un 14-0 en tu récord invicto, ¿tomas en cuanto tus números?

El Invicto es muy bueno para mí, me mantiene enfocado. Creo que ese es mi enfoque, mantenerme de esa forma. Para mí las peleas todos son diferentes. Cada pelea es un campeonato mundial que tengo que ganar para seguir escalando. Tengo que ganar todos los campeonatos para llegar al mejor, para ser el mejor del mundo. Entonces estoy enfocado en esto, en ganar mi próxima pelea, ir caminando. Yo no quiero correr, quiero ir caminando despacio, quiero mantenerme enfocado, Estoy al 100% en las MMA entrenando, así que Dios ya sabrá el día que llegue el momento de salir para ser campeón mundial.

¿Cuán importante fue tener en tu esquina a gente muy importante para ti, a Héctor Iberico, Renato Puente y Charles Rosa?

Creo mucho en la lealtad, estar con la gente que inicié y que siempre confiaron en mí. Cuando mucha gente no pudo confiar en mí o no creyeron en la evolución que iba a tener. Siento que ellos fueron esa parte esencial de seguir adelante. A Daniel Vázquez, Héctor Iberico, Charles Rosa Tanque Gallo, son las personas ideales para mí. Fue muy bueno tenerlos, compartir esa semana con ellos. Para mí es fundamental tener a los cuatro como esquina. Lamentablemente, Daniel no pudo estar en la misma esquina conmigo, pero estuvo en la semana de la pelea, porque UFC solo permite a tres en la esquina. Ellos fueron las personas que me dieron mucha seguridad al momento de salir a la jaula.

¿Qué es lo que se viene ahora?

Ahora estoy acá en Perú, disfrutando un poco con la familia. Para mí la familia es lo más importante. Mi equipo, que estuvo conmigo también están relajados, un poco que es necesario . Luego de llegar al pico más alto del entrenamiento, es necesario darle un poco de descanso al cuerpo. No tengo ni un corte ni nada, solamente inflamación en las piernas, así que en unas dos semanas ya estaría comenzando de nuevo a entrenar para prepararme para mi próxima pelea. Esto es así, las peleas solamente se pueden disfrutar, para mí solo se disfruta, lo gané y ya tengo que voltear la página rápido porque como lo dije, estuve tres años fuera de peleas. Ahora tengo que aprovechar al máximo todo este momento y tengo que aprender muchas cosas más. Voy a estar listo, me mantengo siempre en peso, entonces ya me imagino que en tres semanas regresaré a Florida para seguir entrenando con mi equipo,

¿Cuándo te gustaría volver a pelear?

Me gustaría volver a pelear en mayo o junio. Estaría bien esas fechas, para recuperar el cuerpo, entrar de menos a más a un campamento sería bien. Yo siempre estoy entrenando eso es lo bueno, entonces yo creo que mayo, junio ya podríamos ver una fecha de pelea o es posible en marzo. Estoy listo para cualquier guerra y salir con la victoria. Estaré listo para cuando UFC me llamé. estaré listo para el llamado, como siempre he estado y como siempre estaré para entrar a cualquier cartelera y levantar la bandera peruana una vez más.

¿Cuántas peleas te gustaría tener este año?

Voy una, pero me gustaría pelear lo máximo que pueda, si puedo 4, 5 o 3. Pero sí me gustaría pelear lo más rápido posible. Como le dije, estuve fuera tres años, este es mi momento. Estoy trabajando desde el año pasado. Acá estamos acá, esperemos dos semanas y ya estaré listo para volver a entrenar.

Daniel Marcos mantiene su invicto como peleador, 14-0. (UFC)

Al iniciar el año, ¿qué objetivo te trazaste para este 2023?

Ganar todas las peleas que se pueda y buscar la oportunidad por un título. Mi mentalidad es ser campeón mundial. Yo no llegué aquí solamente para pelear una o dos veces, yo he llegado aquí para ser campeón mundial. Lo imposible para mí no existe. Entonces el trabajo duro se encargará de llevarme a esas circunstancias. Estaré listo para cuando suceda.

¿Sientes que tu victoria nos pone nuevamente en carrera para que más peruano entren en UFC como ocurrió en el pasado?

Sí, claro, es muy importante para mí. El peleador peruano tiene muchas condiciones, aquí las artes marciales no son muy vistas como como en otros en otros países, pero sobre todo así comenzamos a sobresalir. Dándole esa victoria al Perú, me gustaría y quiero que entren más peruanos a UFC para algún día también tener un sueño que muchos lo quieren tener un evento de UFC en Perú. Sería de lo mejor traerlo a Perú y que todas las personas puedan ver cuanta calidad de peleadores hay aquí. Pero vamos con calma. Estaría muy feliz de que un compatriota entre, porque llegar a estas circunstancias es la mejor parte de la vida. Espero que haya más peruanos en UFC, que se abran más las puertas.

