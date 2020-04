Dominic Thiem está en el centro de la tormenta. Hace unos días, el austriaco se opuso a la creación de un fondo económico que ayudaría a tenistas ubicados entre los puestos 250 y 700 del ránking ATP. Esta idea -apoyada por Rafael Nadal y Roger Federer- había sido impulsada por Novak Djokovic, ya que según el serbio los jugadores de baja clasificación no estaban generando ingresos, debido a que no había torneos por culpa del coronavirus. Nadie había criticado la propuesta de ‘Nole’ hasta que Thiem alzó su voz.

“Ninguno de los tenistas de bajo ránking están luchando por sus vidas o se están muriendo de hambre. He visto jugadores del circuito ITF que no se comprometen al 100% con el deporte y muchos de ellos son poco profesionales. No veo por qué debería darles dinero. Prefiero donar a personas o instituciones que realmente lo necesitan”, declaró entonces Thiem.

Las críticas no se hicieron esperar. Una llegó por parte del alemán de origen jamaiquino Dustin Brown (239º ATP), quien dijo que "ese tipo de comentarios son innecesarios”. “En 2004 viví en una casa rodante, sobreviviendo semana a semana con lo que ganaba en los torneos. Si el coronavirus hubiera pasado en esa época, me habría costado mi carrera”, agregó.

Ante esto, Thiem ha tenido que salir a calmar la situación. Eso sí, no dio su brazo a torcer. No quiere aportar al fondo económico. "Hay 2 000 tenistas en el ránking, también existen los jugadores que se encuentran detrás del 700″, indicó el austriaco en el medio Spox.

Y luego agregó: “Pero no voy a cambiar mi opinión ni lo que dije el otro día. Hay algunos jugadores a los que no quiero apoyar. Preferiría que los jugadores elijamos, por nosotros mismos, a quién debería ir destinado todo este dinero".

“Mis declaraciones parecieron un poco duras, no quise decirlo de una forma tan hiriente. Pero hay algo que es verdad. En general, y mucho más en estos tiempo, hay gente, organizaciones o animales que necesitan de nuestra ayuda mucho más que cualquier otro deportista", concluyó.

