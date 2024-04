La tercera etapa de la Liga Nacional Superior de Vóley 2023-24 entró en su etapa más ‘picante’ y dentro de poco conoceremos a las semifinalistas que irán en busca del título de esta temporada. De momento la Universidad San Martín de Porres es la primera clasificada, y ahora hay expectativa para conocer a las otras tres que irán por la gloria. ¿Regatas Lima repetirá el plato por cuarta vez consecutiva o habrá algún club capaz de arrebatarle la corona?

La Universidad San Martín de Porres terminó como líder del octogonal (segunda etapa), y en la ida de los cuartos de final no pasó apuros para vencer por 3-0 a Deportivo Soan. Como para confirmar su favoritismo, este sábado 6 de abril volvió a repetir el marcador con parciales más que contundentes: 15-25, 18-25 y 22-25. Las ‘Santas’ son unas de las favoritas.

En la llave del clásico, Alianza Lima parte con ventaja después de vencer por 3-1 a Universitario en la ida, con Clarivett Yllescas como la mejor del encuentro. Ahora, este domingo 7 de abril desde las 5:30 p.m. conoceremos si todo queda acá, o las ‘cremas’ llevarán la definición a un partido más, el cual se disputaría entre el 10 y 11 de abril. ¡Esto aún no está resuelto!

Por otro lado, confirmando que es el equipo favorito para llevarse en el tetracampeonato, Regatas Lima no tuvo ningún inconveniente para doblegar por 3-0 a Circolo Sportivo Italiano en la ida. Bajo ese contexto, las pupilas de Horacio Bastit buscarán rubricar su pase a las semifinales este domingo desde las 3:00 p.m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Finalmente, en la cuarta llave tendremos un juego extra para definir a la cuarta semifinalista. Si bien la semana pasada Rebaza Acosta venció por 3-2 a Géminis, todo dio un giro de tuercas este sábado. Con ímpetu y poniendo lo que había que poner, las dirigidas por Miguel Castillo ganaron por 3-0 y llevaron la definición a un extra game.

Con este desenlace de la segunda etapa, los emparejamientos de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: USMP vs. Deportivo Soan, Alianza Lima vs. Universitario, Regatas Lima vs. CS Italiano y Rebaza Acosta vs. Géminis. Con un clásico de por medio, nos esperan partidos bastantes disputados para conocer a las cuatro semifinalistas.

La tercera etapa de la Liga Nacional Superior de Vóley 2023-24 establece los duelos en cuatro llaves de cuartos de final, que se jugarán entre el 30 de marzo y el 11 de abril. Todos los cruces se definirán al mejor de tres partidos. ¿Cómo se emparejó esta definición? Según el reglamento, “el primero se enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto”.

Llaves de los cuartos de final de la LNSV:

Llave 1: primero vs. octavo

FECHA HORA PARTIDO SETS LUGAR CANAL 30/03 FINAL USMP 3-0 Deportivo Soan 27-25, 25-12 y 25-16 Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 06/04 FINAL Deportivo Soan 0-3 USMP 15-25, 18-25 y 22-25 Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes

Llave 2: segundo vs. séptimo

FECHA HORA PARTIDO SETS LUGAR CANAL 31/03 FINAL Alianza Lima 3-1 Universitario 25-21, 14-25, 25-23 y 25-18 Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 07/04 5:30 p.m. Universitario vs. Alianza Lima Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 10 u 11 de abril Por confirmar Alianza Lima vs. Universitario Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes

Llave 3: tercero vs. sexto

FECHA HORA PARTIDO SETS LUGAR CANAL 31/03 FINAL Regatas Lima 3-0 CS Italiano 29-27, 25-17 y 25-14 Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 07/04 3:00 p.m. CS Italiano vs. Regatas Lima Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 10 u 11 de abril Por confirmar Regatas Lima vs. CS Italiano Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes

Llave 4: cuarto vs. quinto

FECHA HORA PARTIDO SETS LUGAR CANAL 30/03 FINAL Rebaza Acosta 3-2 Géminis 21-25, 25-13, 20-25, 25-23 y 15-10 Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 06/04 FINAL Géminis 3-0 Rebaza Acosta 25-20, 25-13 y 25-21 Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 10 u 11 de abril Por confirmar Rebaza Acosta vs. Géminis Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la segunda etapa de la LNSV?

Pos. Equipos Puntaje PJ PG PP 1° USMP 21 7 7 0 2° Alianza Lima 20 7 6 1 3° Regatas Lima 15 7 5 2 4° Rebaza Acosta 9 7 3 4 5° Géminis 9 7 3 4 6° Círcolo 6 7 2 5 7° Universitario 5 7 2 5 8° Deportivo Soan 2 7 0 7





