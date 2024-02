Después de una brillante actuación en los qualifiers de la Copa Davis, Ignacio Buse (526 ATP) recibió una invitación para jugar en el competitivo ATP 250 de Santiago, que se realizará del 24 de febrero al 3 de marzo. El tenista nacional, de 19 años de edad, marcará su debut en torneos ATP, y espera volver a deslumbrar como en su histórica victoria ante Nicolás Jarry, top 20 del mundo. ‘Nacho’ confirmó su presencia en la capital chilena y se mostró muy emocionado por este nuevo reto en su carrera.

Este viernes, Buse y Yaroslav Demin (1665 ATP) fueron eliminados en la primera ronda del M25 Vila Real de Santo Antonio, tras perder por 6-7 y 4-6 ante Jaime Faria (229 ATP) y Joao Domingues (683 ATP). “Derrotas así duelen, y mucho. Aún más después del buen momento que venía pasado. Hay que entender que todo es un proceso y que hay que pasar por estos tropiezos para levantarse y volver aún más fuertes. Cabeza arriba que esto recién empieza”, señaló el peruano en sus redes.

En ese mismo post, Ignacio confirmó que estará presente en el ATP 250 de Santiago, y no como espectador, sino como uno de los participantes. Pasó rápido la página de su reciente derrota y está listo para hacer su debut en torneos ATP. Iniciará en la qualy del torneo, que arrancará el sábado 24 de febrero.

Es una participación especial y muy importante para ‘Nacho’. Cabe mencionar que, en caso de que gane un partido en la qualy, sumará siete puntos a su ranking ATP. Es casi lo mismo que llegar a las semifinales de un torneo ITF M25 o llegar a los cuartos de final en un CH 50 (ambos valen ocho puntos). Es la oportunidad perfecta para que escale posiciones.

Según el calendario del deportista nacional, luego del ATP 250 de Santiago, seguirá su camino en el Challenger de Santa Cruz, que se realizará entre el 3 y 10 de marzo. Después, jugará el Challenger de Santiago, programado para disputarse del 10 al 17 de marzo. Tiene la agenda ocupada y busca seguir ganando experiencia y subiendo el nivel.

¿Cómo llegó Ignacio Buse a ser tenista?

En su adolescencia, Ignacio Buse estaba cerca de decidirse por la gastronomía (su tío es el conocido chef Gastón Acurio), pero su madre le recomendó que se incline por el tenis, y le hizo caso a a ella y también a su corazón. “De pequeño le decía a mi mamá: ‘yo quiero ser chef’, y mi mamá me advertía lo que involucra ser chef. ‘Tienes que empezar lavando platos, trabajando en restaurantes hasta las cuatro de la mañana, no te va a gustar esa vida. A ti que te encanta estar en una cancha de tenis no lo vas a disfrutar’, me decía”, confesó en una entrevista.

Luego se le presentó una oportunidad para estudiar en Estados Unidos, pero le rechazaron la VISA. Ese impedimento hizo que se dedicara más al tenis y así fue como decidió que iba a ser tenista profesional. “Iba a jugar college tennis, pero no salió. Hubo un problema con el trámite de la residencia que no salió. Por suerte no resultó”, agregó.

Su sueño es trascender, superar la historia de su abuelo Enrique Buse y ganar algún día el Roland Garros. “Me siento capaz, ¿por qué no soñar con ganar un día un Roland Garros”, señaló a finales de 2023, en una entrevista en el programa Set Paralelo. Hasta el momento, ha dejado claro que está aprendiendo rápido y que, si sigue por ese camino, llegará muy lejos.





