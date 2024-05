A sus cortos 20 años, Ignacio Buse (388° ATP) continúa demostrando el porqué es una de las grandes promesas del tenis nacional. Su más reciente actuación lo llevó a ser campeón del ITF World Tennis Tour M25 Vic en Barcelona. ‘Nachito’ consiguió su tercer título profesional, el primero de este año, tras vencer al tenista español Albert Pedrico Kravtsov (1286°) en dos sets corridos.

Buse no tuvo problemas en superar a su rival de 18 años (uno que venía siendo la sorpresa del certamen) por 6-3 y 6-2, en una hora y 34 minutos de encuentro en la final del M25 Vic, que se realizó en la localidad de Cataluña. Con este resultado, ‘Nachito’ tendrá nuevo puesto en la próxima actualización y será el 337 del mundo.

El camino del joven talento nacional al título del ITF World Tennis Tour M25 Vic comenzó frente al local Kenneth Rabinad por 6-1 y 6-2. Tras ello, en octavos de final, pasó apuros contra Miguel Damas, pero lo superó por 2-1 (0-6, 6-2, 6-2). Ya en cuartos, Buse venció a Rafael Jodar por 6-1 y 6-3 y semifinales superó en tres mangas al español Daniel Mérida antes de llegar al partido por el título.

Cabe señalar que la próxima semana Ignacio Buse será parte del ITF WTT M25 Mataro ‘III Torneig Internacional Ciutat de Mataro’, en donde donde partirá como la cuarta siembra del campeonato internacional.

¿Cómo llegó Ignacio Buse a ser tenista?

En su adolescencia, Ignacio Buse estaba cerca de decidirse por la gastronomía (su tío es el conocido chef Gastón Acurio), pero su madre le recomendó que apueste por el tenis, y le hizo caso a a ella y también a su corazón. “De pequeño le decía a mi mamá: ‘yo quiero ser chef’, y mi mamá me advertía lo que involucra ser chef. ‘Tienes que empezar lavando platos, trabajando en restaurantes hasta las cuatro de la mañana, no te va a gustar esa vida. A ti que te encanta estar en una cancha de tenis no lo vas a disfrutar’, me decía”, confesó en una entrevista.

Luego se le presentó una oportunidad para estudiar en Estados Unidos, pero le rechazaron la VISA. Ese impedimento hizo que se dedicara más al tenis y así fue como decidió que iba a ser tenista profesional. “Iba a jugar college tennis, pero no salió. Hubo un problema con el trámite de la residencia que no salió. Por suerte no resultó”, agregó.

Su sueño es trascender, superar la historia de su abuelo Enrique Buse y ganar algún día el Roland Garros. “Me siento capaz, ¿por qué no soñar con ganar un día un Roland Garros”, señaló a finales de 2023, en una entrevista en el programa Set Paralelo. Hasta el momento, ha dejado claro que está aprendiendo rápido y que, si sigue por ese camino, llegará muy lejos





