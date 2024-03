El crecimiento de Ignacio Buse (450 ATP) en este arranque de la temporada 2024 viene siendo a pasos agigantados. Después de hacernos vibrar en los Qualifiers de la Copa Davis, donde Perú no pudo vencer a Chile (3-2), el raquetista nacional no paró de competir y este domingo retomó la senda del triunfo al vencer por 2-0 al boliviano Jeison Ticona (sin ranking), demostrando toda su destreza para seguir avanzando en el Challenger de Santa Cruz.

Nuestro compatriota comenzó el partido con el trámite bastante a su favor, pues comenzó a puntuar con muchísima facilidad y no regaló errores forzados que permitieran que el altiplánico pueda recuperarse. Así pues, se llevó el primer set con un contundente 6-2 que no dejó espacio para las dudas.

Con la posibilidad de sentenciar todo en el segundo set, Ignacio Buse no bajó la guardia y mantuvo el mismo ritmo que al inicio, extenuando a Ticona con sus rápidos movimientos de un lado a otro, golpeando la bola con la sutileza suficiente como para descolocarlo. De esta manera, con otro 6-2 en el último parcial, se consumó el 2-0 a favor del tenista de 19 años.

Con este resultado favorable, Buse clasificó a la ronda final de la qualy del Challenger de Santa Cruz, un torneo sobre tierra batida que se disputa desde el 2022. Para conseguir su boleto al cuadro principal de este torneo, ‘Nacho’ deberá vencer el lunes 4 de marzo al argentino Guido Ivan Justo (594 ATP). ¡A darlo todo, campeón!

Ignacio Buse piensa en grande

Luego de su destacada participación en los Qualifiers de la Copa Davis, Ignacio Buse conversó con Depor en una entrevista exclusiva y reveló los pormenores que vivió en Santiago, en una llave donde Chile se llevó la victoria, pero que le dejó muchas lecciones. Competir al lado de tenistas como Juan Pablo Varillas o ganarle a un top 20 como Nicolás Jarry son experiencias que le quedarán para toda la vida.

“(Sobre qué hemos ganado a un gran tenista, pese a la derrota) Me encanta esa frase, porque siento algo de responsabilidad ahora. ‘Juanpi’ igual sigue estando en un súper buen momento, perdió un ATP, pero eso no le quita nada de mérito. La gente no es consciente de lo que es estar metido dentro de los 100 primeros y jugar ATP, puedes ganar, perder, el nivel es muy exigente. Yo igual eso lo tomo con mucha alegría, sobre todo con ilusión para los años que vienen”, sostuvo.

Asimismo, sobre sus participaciones en los Challengers, manifestó que está trabajando duro para que eso se dé más continuamente. “Creo que un poco de constancia, ser menos irregular, ser más sólido y establecerme. Por ejemplo, que no me vaya en un torneo bien, en otro mal, y así, que me vaya un poco mejor en cada uno e ir subiendo de a pocos en el ranking. Así ir de a pocos de Futures, a Challengers”, sentenció.





