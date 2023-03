A inicios de febrero, muchos se sorprendieron con la decisión de Juan Pablo Varillas de no participar en la serie ante Irlanda por la Copa Davis 2023. La primera raqueta nacional optó por no formar parte de la convocatoria de Lucho Horna para priorizar la gira sudamericana en tierra batida. Y aunque algunos no entendieron por qué lo hacía, a la larga ‘Juanpi’ tomó el mejor camino. Su idea era seguir acumulando ritmo para mantenerse dentro del top 100, y en menos de un mes sobrepasó gratamente las expectativas con un gran nivel en el circuito ATP. Su mejor premio: en marzo competirá en su primer Masters 1000 en Miami.

En solo 28 días, Varillas pasó de la casilla 98 de la ATP al puesto 77, su mejor ubicación como singlista hasta el momento , luego de mostrar un gran tenis en suelo argentino y brasileño. El peruano de 27 años empezó su camino con una derrota en primera ronda en el ATP 250 de Córdoba ante Dusan Lajovic. Sin embargo, solo fue un traspié en su sorprendente mes, siguió por suelo ‘albiceleste’ para alcanzar su pico en el ATP 250 de Buenos Aires. Posición ATP de Varillas en febrero Fechas (el ranking se actualiza cada semana) 77° 27/02/23 - Presente 81° 20/02/23 - 26/02/23 101° 13/02/23 - 19/02/23 98° 06/02/23 - 12/02/23 94° 30/01/23 - 05/02/23 ‘Juanpi’, que arrancó desde la ‘qualy’, llegó a meterse al cuadro principal hasta alcanzar su primera semifinal ATP. Durante su paso por Buenos Aires, logró cinco triunfos seguidos ante Thiago Tirante, Federico Delbonis, Joao Sousa, un extop 10 como Dominic Thiem y la ‘joya’ italiana Lorenzo Musetti (top 20). Ya en ‘semis’, Varillas no pudo ante el británico Cameron Norrie, en un duro encuentro que sin duda no opacó toda la gran campaña que hizo en este certamen. En Argentina, Varillas rompió una récord: logró que un peruano alcance semifinales de un ATP luego de 15 años, pues no pasaba desde Luis Horna en Acapulco 2008. Además, se sumó al grupo selecto de peruanos que lograron semifinales en ATP: Jaime Yzaga (22 semifinales), Pablo Arraya (13), Luis Horna (12), Alejandro Aramburu (1) Lo hecho en tierras argentinas le abrió las puertas al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro, donde si bien no pudo replicar lo mismo que en Buenos Aires, fue un paso importante en su carrera, ya que fue su segundo torneo de esta categoría (antes había jugado el ATP 500 de Hamburgo en 2021). En Brasil, el tenista peruano venció al francés Hugo Gastón en primera ronda, pero sucumbió ante el argentino Sebastian Báez en la segunda fase. Luego de pasar por Argentina y Brasil, Juan Pablo Varillas, ya con su nuevo mejor ranking (77°), aterrizó en Chile para el ATP 250 de Santiago. Aunque en un primer momento no había certeza de que si jugaría el ‘main draw’ o la fase previa (’qualy’), la baja del argentino Federico Coria le dio un espacio en el cuadro principal, donde lo esperaba Nicolás Jarry. Y aunque la idea era alargar el estado de gracia en suelo sureño, el tenista local se impuso al crédito nacional en primera ronda. Camino de Varillas en febrero Resultado Ronda Torneo Contra Nicolás Jarry 6-7, 4-6 (derrota) Primera ronda ATP 250 de Santiago Contra Sebastián Báez 5-7, 6-7 (derrota) Segunda ronda ATP 500 de Río de Janeiro Contra Hugo Gastón 7-5, 6-4 (victoria) Primera ronda ATP 500 de Río de Janeiro Contra Cameron Norrie 6-7, 4-6 (derrota) Semifinales ATP 250 de Buenos Aires Contra Lorenzo Musetti 6-4, 6-4 (victoria) Cuartos de final ATP 250 de Buenos Aires Contra Dominic Thiem 6-4, 6-4 (victoria) Segunda ronda ATP 250 de Buenos Aires Contra Joao Sousa 6-2, 7-5 (victoria) Primera ronda ATP 250 de Buenos Aires Contra Federico Delbonis 7-5, 6-2 (victoria) Segunda ronda de clasificación ATP 250 de Buenos Aires Contra Thiago Tirante 6-2, 6-4 (victoria) Primera ronda de clasificación ATP 250 de Buenos Aires Contra Dusan Lajovic 6-7, 3-6 (derrota) Primera ronda ATP 250 de Córdoba Otro paso importante A pesar de la derrota en Chile, hay motivos para que Varillas siga sonriendo. Mientras se alistaba para entrar a la cancha de arcilla, su nombre entró en la lista de participantes del cuadro principal del Masters 1000 de Miami. En el transcurso de las horas, Varillas pasó de ser el alternante número cinco a meterse por primera vez a un ‘main draw’ de un Masters 1000. Esto gracias a las bajas de Nick Kyrgios, David Goffin, Marin Cilic, Corentin Moutet y Rafael Nadal. Cabe destacar que un peruano no entraba al cuadro principal de un Masters 1000 desde Luis Horna en Hamburgo 2008, casi quince años después. De acuerdo a la cuenta ‘Entry List Updates’, el ingreso del peruano fue en cuestión de horas. El lunes era el quinto alternante, pero luego fue bajando hasta quedarse a un puesto de entrar en la tarde del martes. Varillas necesitaba que un tenista de mejor posición se bajara del Masters de Miami para que él ingrese y así fue. La baja de ‘Rafa’, que prefirió priorizar la gira europea de tierra batida, le dio la entrada a ‘Juanpi’ a su más grande reto hasta el momento, un Masters 1000. Miami update:

OUT: Nadal

IN: Varillas

Next: Mmoh — Entry List Updates (@EntryLists) February 28, 2023 El Masters de Miami arrancará el 19 de marzo y Varillas podría tener un torneo previo antes de ir a Estados Unidos. La próxima semana, del 6 al 13 de marzo, hay en Chile un Challenger de la ciudad y podría servirle para seguir cogiendo ritmo antes de moverse a la cancha dura de la ciudad de Florida. Si bien el peruano está más acostumbrado a la tierra batida, este año en Australia demostró que también puede competir en pista dura, ganándole dos sets a un top mundial como Alexander Zverev. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Christian Cueva se aleja de Alianza Lima: ¿por qué su fichaje se complica y cuándo vence el plazo?

Jorge Fossati confirma llamado de Universitario: “Es un honor que estén pensando en mí”

Varillas al puesto 77: ¿ya es historia del tenis peruano y qué necesita para seguir subiendo en el ranking?

Nunca Universitario fichó tanto desde 2014: los 14 refuerzos de Compagnucci bajo la lupa