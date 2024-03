Hay campeón y es peruano. Juan Pablo Varillas venció 2-0 a Facundo Bagnis en el Challenger Santiago 2024 y se quedó con el título del torneo. El marcado fue dominante para ‘Juanpi’ quien logró ganar por 6-3 y 6-2 al argentino quien no pudo controlar la velocidad en el campo de juego. El tenista nacional sigue en alza como profesional y este lunes escalará al puesto 95 en el ránking ATP.

Desde el comienzo del juego, la acción fue intensa, con el deportista peruano tomando la delantera al quebrar el saque inicial. Por parte del argentino, no hubo adaptación rápidamente en la recepción, aunque por tramos respondió con golpes profundos.

“Muchas gracias a todos los que vinieron hoy. Siempre que vine a este país me sentí muy cómodo, me trataron excelente. El torneo me encanta. Agradecerle a mi equipo, esta semana ha sido como una montaña rusa, hemos estado en la cornisa en los tres primeros partidos”, declaró.

“Muy feliz de ganar otro torneo Challenger en Santiago, hoy nuevamente en esta ciudad que me gusta tanto. Un abrazo a los peruanos que hoy vinieron a alentar, siempre donde voy y compito hay un par alentando. Es reconfortante y me hace feliz sentirme cerca al Perú”, agregó el peruano.

Con esta victoria, Varillas consiguió su sexta corona en este tipo de torneos. Además, esto le permitió subir de posiciones en el ránking ATP y pudo entrar al top 100 del mundo. ‘Juanpi’ ocupará la casilla 95°, dejando la 102° que ocupó por varios meses.

Perú ya tiene rival en la Copa Davis 2024

La derrota ante Chile por los Qualifiers de la Copa Davis ya es cosa del pasado y Perú debe voltear la página rápidamente, pues los retos que se le viene serán igual de complicados, pero no difíciles de afrontar luego de lo visto en Santiago. Así pues, el último jueves la Federación Internacional de Tenis (ITF) sorteó los cruces del Grupo Mundial I y II de dicho torneo, donde nuestros compatriotas quedaron emparejados con Suiza y buscarán su permanencia en condición de visitantes. Todo un desafío para el equipo liderado por Luis Horna.

Este será una gran oportunidad para el ‘Team Perú’ de codearse con grandes oponentes, ya que el equipo suizo cuenta con Stan Wawrinka como su mayor valor. El tenista de 38 años está ubicado actualmente en el puesto 40 del ranking ATP, pero ha llegado a ser número 3 del mundo en su mejor momento. Si bien falta mucho para este cruce, programado para el mes de septiembre, ‘Lucho’ Horna deberá armar un gran plantel para estar a la altura.

Además de Wawrinka, el cuadro europeo está conformado por Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Leandro Riedi y Alexander Ritschard. Del mismo modo, Perú tiene a estos representantes: Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino. Queda confiar en el talento de nuestros compatriotas, pues a pesar de la derrota ante Chile del último fin de semana, dieron pelea hasta el último partido.





