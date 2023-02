Fue un primer set luchado de inicio a fin en la arcilla del Court Guillermo Villas, en Buenos Aires. Cada uno defendía su juego. Norrie mostraba rapidez y solidez; Varillas, un buen servicio y exigía a su oponente. Todo estaba parejo hasta que se disputó el sexto ‘game’. El británico se adelantó en los puntos y cuando el peruano estuvo cerca de igualarlo, el cotejo se detuvo para ayudar a un aficionado que necesitaba atención en las gradas. Al regreso, el 12 del mundo hizo su tarea y quebró a ‘Juan Pi’, poniéndose adelante en el marcador por 4-2.

La resiliencia de Juan Pablo salió a relucir en este momento. La primera raqueta nacional respondió quebrándole el saque a su rival y recuperando su punto, para luego llevarse el siguiente ‘game’, emparejando otra vez el set: cuatro para cada lado. No retrocedía el peruano y también recibía el apoyo del público argentino que gritaba su nombre. Ambos tenistas se mantuvieron concentrados, por lo que la situación siguió igual, cada uno evitando un quiebre, siendo el décimo ‘game’ el más disputado. Hasta que todo se definió en ‘tiebreak’.

Varillas empezó en desventaja, con los números en contra, pero poco a poco se fue recuperando. Y parecía que alargaría ese ‘tiebreak’; no obstante, errores suyos le dieron el punto y el primer set al tenista británico. En el segundo set, ‘Juan Pi’ inició sacando. Debería haber comenzado con el pie derecho, pero no fue así. Norrie lo sorprendió, mostró superioridad y le quebró su primer ‘game’. Fue un gran golpe para el peruano que felizmente no lo bajoneó.

Varillas la luchó

En ese segundo set, se agrandó Norrie, es cierto, pero Juan Pablo no se amilanó pese al quiebre. Ninguno daba su brazo a torcer, hasta que disputaron el decisivo décimo ‘game’ (el marcador iba 5-4 a favor de Cameron, quien tenía el saque). Fueron unos minutos de intensa batalla. Varillas logró adelantarse y tuvo oportunidades de quebrar, aunque no lo consiguió. El británico, al final, salvó su servicio y se quedó no solo con el set, sino también con el partido.

Perdió Varillas, pero dejó buenas sensaciones en este importante torneo de la gira sudamericana. Logró que, 15 años después, un tenista peruano vuelva a disputar una semifinal de un evento ATP. El último había sido Lucho Horna en el Torneo de Acapulco, allá por el 2008.

Hoy ha quedado demostrado que, en el polvo de ladrillo, Juan Pablo puede ser un rival complicado. Ahora, ya mira hacia el Río Open y el Chile Open, sus dos próximos eventos. Al torneo de Brasil, que inicia el lunes 20, entrará directamente al cuadro principal gracias a que a partir de la siguiente semana se convertirá en el número 81 de mundo. Llegar hasta las semifinales del Argentina Open le ha permitido escalar 20 casillas (actualmente, es el 101 del ranking ATP).

Cameron, por su parte, enfrentará en la final al español Carlos Alcaraz, 2 del mundo y ganador del US Open 2022, quien llega a esta fase tras batir a su compatriota Bernabé Zapata Miralles en dos sets corridos por doble 6-2.

Arrancó la primera semifinal del #ArgOpen2023🏆



Cameron Norrie 🇬🇧, segundo preclasificado, y Juan Pablo Varillas 🇵🇪, revelación tras llegar de la Qualy, juegan por un lugar en la final.



📷 @Robycomby | Argentina Open pic.twitter.com/d1VmixSNXZ — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 18, 2023

