Juan Pablo Varillas vs. Geoffrey Blancaneaux EN VIVO y EN DIRECTO: sigue el debut del tenista peruano en la segunda ronda del Punta Open o Challenger de Punta del Este en Uruguay desde las 11:40 (hora peruana). La transmisión de este enfrentamietno estará a cargo del Facebook de Tenis al Máximo. Incidencias, mejores momentos, aces, saques y más en Depor.com

La raqueta número uno del Perú, Juan Pablo Varillas, arrancó el año jugando la ‘Qualy’ del Abierto de Australia. No le fue bien, porque no pudo alcanzar el cuadro principal, pero eso no lo desanima. Todo lo contrario.

‘JuanPi’ quiere superarse y seguir en las grandes ligas del tenis mundial. Para eso necesita seguir escalando en el ranking mundial. Por eso, desde hoy competirá en el Challenger de Punta del Este en Uruguay, un ATP 80.

Su rival será el frances Geoffrey Blancaneaux, que llega a este encuentro tras superar al danés Holger Vitus Nodskov Rune por 6-1 y 6-2, en la primera ronda.

En este torneo, ‘JuanPi’ jugará en un terreno que conoce bien: la tierra batida. De hecho, ganó su dos únicos Challenger (Campinas y Santo Domingo) sobre esta superficie.

Ojo, el peruano Varillas espera disputar en mayo el Roland Garros –segundo Grand Slam del año– que también se juega en tierra batida, por lo que necesita mantenerse en buena posición en el ranking ATP.

