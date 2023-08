Juan Pablo Varillas vs. Taylor Fritz se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 30 de agosto, en el marco de la segunda ronda del US Open 2023. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Louis Armstrong, de Nueva York, desde las 7:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Juan Pablo Varillas derrotó a Miomi Kecmanović en la primera ronda del US Open 2023. (Video: US Open)