Este fin de semana fue histórico para el tenis nacional, pues Lucciana Pérez llegó hasta la gran final de Roland Garros en la categoría Junior Femenina y dejó en alto la bandera peruana. A pesar de que no pudo vencer a la rusa Alina Korneeva, este logro en Francia le permitió escalar posiciones hasta ubicarse como la número 3 del mundo del ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La tenista de 18 años subió seis posiciones y, tras sumar 2281.75 puntos, superó a las japonesas Salto (4) y Croosley (5). Lo de ‘Lulu’ en estas últimas semanas ha sido espectacular, ya que se convirtió en la primera peruana en llegar a una definición de un Grand Slam, con un invicto para destacar y 13 sets encima. Su derrota en la final, por parciales de 7-6 y 6-3, no ensombreció su gran torneo.

Lo que ha sucedido en estos días puede marcar un antes y después para el tenis peruano. No solo por lo de Lucciana Pérez, sino también por lo que consiguió Juan Pablo Varillas, al llegar hasta los octavos de final y tener la dicha de enfrentar a Novak Djokovic. Fuera del resultado final, lo de ‘Juanpi’ quedará para el recuerdo, ya que además le sirvió para escalar en el ránking ATP hasta colocarse en la casilla 61.

“Me siento feliz por lo que vengo logrando, son objetivos cumplidos. Me motiva a seguir para lo que venga en mi carrera”, le dijo Varillas a Depor hace unos días. Pero sabe que eso no es todo, pues después de Roland Garros deberá estar listo para Wimbledon, el torneo más antiguo y prestigioso del circuito volverá a tener a un peruano en su cuadro principal desde Luis Horna en el 2008.

Lucciana Pérez se convirtió en la primera peruana en llegar a una final de un Grand Slam. (Foto: ITF)

Todos se rinden ante Lucciana

Laura Arraya, extenista que llegó a ser número uno en la categoría juvenil de Sudamérica y en 1989 llegó al puesto 14 del ranking mundial, ahora es la capitana de la selección femenina de tenis y ha trabajado en todo este tiempo con Lucciana Pérez. Sabe de su esfuerzo y de todo lo que ha luchado para llegar hasta donde está a sus 18 años.

“Definitivamente, este es un momento inédito en el tenis nacional. Lucciana Pérez es una chica que ha trabajado mucho y que año tras año ha ido mejorando. Pienso que esto es parte de la culminación de una carrera juvenil que este año se acaba”, manifestó en diálogo con Deporte Total.

“El llegar a la final del Roland Garros es maravilloso, no solamente para el tenis nacional en general, sino para el tenis femenino para las chicas pequeñas que están iniciando tener a una referente como Lucciana. Es algo realmente admirable, sé que ella ha trabajado muy duro y es un premio al esfuerzo al sacrificio, la responsabilidad y dedicación”, acotó.





