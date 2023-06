Hoy, con 16 años, Rafael es uno de los talentos más prometedores del automovilismo nacional y está a punto de debutar en la Fórmula 4, el primer nivel hacia la Fórmula 1. El joven piloto tenía planeado correr la F4 italiana, pero decidió competir en el campeonato Euro 4 con el sueño de empezar de la mejor manera su camino hacia la máxima categoría. Depor conversó con ‘Rafa’ para que cuente más detalles de lo que será su temporada y qué retos le espera.

Cuéntame, Rafael, ¿vas a correr la Fórmula 4 italiana?

No, este año no voy a competir en el campeonato italiano, voy a apuntar a competir en el campeonato Euro 4 (Fórmula 4). Todavía no comienza la temporada que son tres fechas, comenzará en julio, pero ya estoy haciendo práctica.

¿Cómo así decides correr la Euro 4?

El campeonato italiano ya estaba teniendo muchos pilotos y la Euro 4 será un campeonato nuevo, que será en diferentes países, no solo va a hacer en Italia, también será en España, así que también iba a ser algo bueno para aprender más sobre otras pistas afuera de Italia. Es un campeonato bueno porque no solo habrán equipos italianos, sino equipos que corren la Fórmula 4 española, será bueno este torneo para ver cómo es el nivel con los mejores pilotos de España e Italia.

También te servirá para agarrar experiencia en otras pistas...

Sí, eso también es bastante importante porque especialmente esas tres pistas en las que se corren son bastante famosas en las categorías que vienen después de Fórmula 4 y también dos circuitos del campeonato europeo son también de Fórmula 1.

¿Cómo será el sistema de competencias en el campeonato Euro 4?

El programa de carreras será de tres fechas, o sea, tres fines de semana. Primero va a ser en Mugello (Italia), luego en Monza (Italia) y la otra será en Barcelona (España), serán tres carreras por fin de semana. Después, el que gana no necesariamente va a subir de categoría, pero sí le servirá para demostrar sus resultados y el potencial que tiene para equipos de categorías más grandes y academias de Fórmula 1.

Euro 4 Día (s) Circuito País Fecha 1 7-9 de julio Mugello Italia Fecha 2 15-17 de septiembre Monza Italia Fecha 3 20-22 de octubre Barcelona España

Correr en esta nueva competencia te dará mayor exposición...

Sí, eso también ayuda bastante porque, hay que ver cómo funciona, porque será un campeonato nuevo, pero yo creo que tiene potencial para ser mejor campeonato que la F4 italiana, que es por ahora el mejor campeonato mejor de F4 junto a la española.

¿Cuál es tu expectativa de cara a tu primera experiencia en la Euro 4?

Voy a aprender lo máximo que pueda, los equipos que participan son los mismos que participan en la F3 y F2, así que voy a aprender lo máximo que pueda con ellos. Disfrutar también de la experiencia, porque va a hacer una experiencia única y aprender cuál es la diferencia de una carrera en kart y F4. Aprender todo lo que pueda para lo que viene.

¿Qué caracteriza a los monoplazas en la F4?

Los carros de la F4 están basados en los de la Fórmula 1, pero obviamente tienen mucho menos potencia, mucho menos aerodinámica, entonces ya solo con eso, mucho menos sistemas, y solo con eso ya se hace la diferencia. La F4 es como la primera etapa para el camino hacia la F1, porque cada año se va incluyendo nuevas cosas para hacerlo más similar a las demás categorías para que no haya un salto enorme de la F4 a la F1.

¿Cómo se dio la oportunidad de viajar a Italia?

En 2015 cuando tenía nueve años vine a hacer una carrera en Italia. Mi papá y yo nos dimos cuanta que el nivel es completamente diferente al de Perú. Desafortunadamente, el nivel en Perú no es el mejor, aunque está creciendo, pero nos dimos cuenta que allá se podía competir en el más alto nivel. Después regresé en 2017 y le dije a mi mamá que me quería mudar a Italia, porque era un nivel más alto y sentía que lo necesitaba. Mi mamá no se lo tomó en serio, pero cuando me acompañó a una carrera para ver cómo era se dio cuenta.

¿Cómo suele ser el proceso para llegar a la F1 desde la F4?

Depende mucho de cómo madura y progresa el piloto. Hay pilotos que por ejemplo hacen directamente un año de Fórmula 4 y después pasan a Fórmula 3, que es un cambio bastante grande. Pero si no, los pilotos que no se sienten tan listos, normalmente se queden dos años en Fórmula 4, o pasan a un campeonato intermedio, que se llama la Fórmula Regional europea y después el piloto puede quedarse dos años en la F3 o un año y pasar a la F2. Depende mucho del piloto y de cómo se adapta.

¿El objetivo es llegar a la F1?

Sí, mi objetivo es llegar a la Fórmula 1 y ser el primer piloto peruano en correr la máxima categoría.

Hablando de la F1, ¿cómo te está apareciendo esta temporada?

Me parece que Max [Verstappen] tiene la mejor máquina que ayuda un montón y hace la diferencia, pero también creo que está sacándole el límite al carro y está haciendo una diferencia bastante grande. Por ejemplo, ‘Checo’ Pérez no puede quedarse tanto al mismo ritmo, pero yo creo que también depende mucho del carro y que Red Bull ha tenido el mejor carro en este comienzo de temporada.

¿Quién te gustaría que gane?

En verdad, me gusta mucho Max [Verstappen], pero en este momento también me está gustando mucho Fernando Alonso. Obviamente, es un piloto legendario que ha corrido un montón y me gusta que esté de nuevo peleando las posiciones, me parece muy bien.

¿Qué piloto es tu referente?

De chiquito, me gustaba mucho Sebastian Vettel. Desafortunadamente, ya no está corriendo, pero era mi piloto preferido. En la actualidad, me gusta mucho como corre Max Verstappen.

Para lograr llegar a tu meta principal debes tener un presupuesto alto, ¿cómo estás planificándolo en ese sentido?

Efectivamente, tenemos un presupuesto planificado, a través de un equipo comercial, junto al gran apoyo y asesoria deportiva de Ramon Ferreyros, en la búsqueda del apoyo de la empresa privada en Peru presentándoles el proyecto que es bien ambicioso y muy viable de conseguirlo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.