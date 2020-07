Alexander Zverev se hizo la prueba de coronavirus luego de participar en el Adria Tour, en donde al menos cuatro tenistas se contagiaron de SARS-CoV-2. El resultado del alemán fue negativo, pero prometió una cuarentena de 14 días. No la cumplió. Y el fin de semana salió a la luz un video en donde se le veía disfrutando en una fiesta. Causó indignación y una de las personas que lo criticó fue Nick Kyrgios. “¿Qué tan egoísta puedes ser?”, expresó el australiano.

Tras los comentarios del ‘Chico malo’ de la ATP, la leyenda del tenis alemán Boris Becker -ganador de 6 Grand Slam- ha salido a defender a su compatriota y no dudó en insultar a Kyrgios. “¡No me gustan las ratas! ¡Cualquiera que regañe a su compañero deportista no es amigo mío! Mírate en el espejo y piensa que eres mejor que nosotros, Nick Kyrgios”, escribió Becker en Twitter

Y en otra publicación agregó: ”Estamos viviendo en una pandemia llamada covid-19. Es terrible y han muertos muchas personas. Tenemos que proteger a nuestras familias, seres queridos y seguir las reglas, pero no me gustan las ratas como Kyrgios”.

La respuesta de Nick no se hizo esperar: “Por Dios Boris, no estoy compitiendo ni tratando de humillar a nadie. Esto es una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que hizo, lo denunciaré”.

“¿Rata? ¿Por denunciar una irresponsabilidad? Extraña manera de pensar de un campeón. Solo estoy tratando de que mi familia y el resto de familias de todo el mundo vean lo que es correcto y tú te pones a llamar la atención como un ganso”, agregó Kyrgios.

No solo eso: el australiano también señaló que “Boris Becker es más tonto de lo que pensaba. Puede meter una volea, obviamente no es la habilidad más importante que se puede tener”.

Así fue la discusión. (Foto: Twitter)

No obstante, Becker quería ser el que tenga la última palabra, así que publicó un nuevo tuit: “Realmente me gustaría ver a Nick haciendo valer su potencial y ganando un Grand Slam. Podría ser un increíble modelo para la juventud mundial abordando temas de igualdad, raza y patrimonio cultural. ¡A por todas colega!”.

Como era de esperarse, Kyrgios no se iba a quedar callado y le contestó: “¿Por qué hablar de tenis ahora? Esto no tiene nada que ver con el tenis. ¿Qué tal si el tipo al que estás defendiendo (Zverev) decide dar alguna explicación. Lo mejor que puede hacer es pedir disculpas”. Hasta el momento, ambos tenistas no se ha vuelto a mandar mensajes.

