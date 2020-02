Nick Kyrgios no pudo volver a campeonar en el ATP 500 de Acapulco como lo hizo el año pasado. Esta vez una lesión en su muñeca izquierda impidió que siguiera adelante en el torneo y se tuvo que retirar del partido que sostenía contra el francés Ugo Humbert, lo que causó el enfado del público, que comenzó a abuchearlo.

La reacción de los presentes no le gustó al australiano, por lo que tuvo una acalorada conferencia de prensa luego del encuentro. “Me importa una mierda si me abuchean. No estoy bien. He venido, he atendido a toda la prensa y he tratado de jugar para darle a los aficionados algo de tenis, pero esto (los abucheos) es muy irrespetuoso”, declaró el tenista.

“Llevo un par de semanas lidiando con una lesión en la muñeca desde el Australian Open 2020 -en donde cayó ante Rafael Nadal-. La semana pasada ya no pude competir en Delray Beach. Vine aquí (a México) e intenté jugar pero obviamente, mi muñeca no está lista", agregó.

Y segundos después explicó: "Sentía dolor en cada revés. Es una pena lo que ha ocurrido en este torneo después de todos los recuerdos que tenía del año pasado. Es duro para mí tener que venir y retirarme”.

El australiano, que está bajo la advertencia de la ATP por sus malos comportamientos, había mostrado un cambio. No protagonizó ningún incidente en el Australian Open 2020. De hecho, ayudó a recaudar fondos para combatir los incendios forestales que azotaban al país. Sin embargo, con lo sucedido en Acapulco, podría estar regresando a las andadas. ¿Se pronunciará la Asociación Profesional de Tenis?

