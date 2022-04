Estar cara a cara con tu ídolo es una experiencia que pocos pueden vivir. Hablar con él, compartir un momento, son hechos que marcan a uno. Ya vencer a quien admiras es otra cosa, algo que Alejandro Davidovich Fokina puede presumir. El tenista español de 22 años amargó el regreso de Novak Djokovic, su referente, a las canchas (no jugaba un torneo oficial desde febrero) y lo eliminó en el Masters 1000 de Montecarlo (6-3, 6-7, 6-1), logrando así la victoria más importante de su carrera. Conoce más sobre el ibérico de sangre rusa, que ama cocinar y que quiera aprender a ser DJ.

Podrá tener apellido ruso (Davidovich Fokina), pero Alejandro nació en España, en La Cala de Moral en Málaga. La herencia familiar hizo que aprendiera hasta tres idiomas (español, inglés y ruso, aunque este último no lo domina del todo). Su padre (Eduardo) fue boxeador profesional, pero no quiso que su hijo siguiera sus pasos por ser un deporte de alto riesgo. Alejandro usó sus manos de otra forma: para agarrar la raqueta. Desde los dos años, le agarró el gusto por el tenis, pero recién a los cinco empezó su recorrido

A medida que fue creciendo, Alejandro empezó a buscar referentes. Una vez vio llorar a Roger Federer tras perder una final contra Rafael Nadal en el Abierto de Australia. ‘Alejo’ le agarró especial cariño al suizo. Sin embargo, su mundo cambió cuando apareció Novak Djokovic. El español buscaba imitar su juego, su estilo, quería mirarse en el espejo del serbio y ser como él.

Alejandro Davidovich conquistó el título de la categoría júnior de Wimbledon 2017. (Reuters)

Los focos fueron sobre ‘Alejo’ en 2017 luego de ganar Wimbledon en la categoría junior. Lo hizo de forma contundente sin ceder ningún set durante todo el torneo. Algunos lo llamaban el sucesor de Nadal, pues con 18 años tenía un futuro prometedor, sobre todo porque con ese título rompió una racha negativa de 50 años sin que un español ganara dicho Grand Slam en esta división.

Acabar como número dos en la categoría junior y ganar en Wimbledon hicieron que las expectativas por Alejandro sean altas en la ATP. Sin embargo, su ingreso no fue el esperado. Davidovich tuvo que remar desde abajo, compitiendo en Challengers y unos que otros torneos ATP (Masters 1000 o 500), gracias a ‘wild cards’ (cartas de invitación).

Recién en 2019, Davidovich pudo alcanzar sus dos primeros títulos de la ATP, levantó el Challenger de Sevilla y el de Liuzhou). Parecía que empezaba asentarse en el circuito hasta que la pandemia llegó en 2020 y frenó su ascenso. Lejos de lamentarse, el malagueño no perdió la oportunidad de seguir mejorando durante el confinamiento, llegando a entrenar con su ídolo: Novak Djokovic.

El abrazo entre Alejandro Davidovich y Novak Djokovic en el Masters 1000 de Montecarlo. (AP)

A solas con ‘Nole’ y Nadal

Los cinco meses de suspensión por la primera etapa de la pandemia fueron productivos para Davidovich. Confinado en España, buscó mejorar aspectos claves de su juego, a la par que pasaba tiempo cocinando en casa, jugando videojuegos con sus amigos y buscando ser DJ (incluso se compró una mesa portátil). Durante su estadía en Marbella, ‘Alejo’ entrenó un par de días con Novak Djokovic.

“Fue una experiencia bastante buena. Siempre lo había visto por la televisión. Me ha puesto las cosas muy fáciles, ha sido muy cómodo entrenar con él. Se aprende mucho, ya que estás dos horas entrenando a tope y pegando cada pelota donde tiene que ser. A nivel mental es una bestia. Me gustó muchísimo entrenar con él para ver dónde estaba yo”, dijo Davidovich en su momento.

Ese año, cerró el calendario con un récord de 19-13 y con un nuevo título bajo el brazo, esta vez en la modalidad de dobles en el ATP 250 de Santiago, junto a su compatriota Roberto Carballés. Entrenar con ‘Nole’ le vino bien de cara al siguiente año, pues dio el salto de calidad que muchos esperaban. De estar dentro del top 100 de la ATP, escaló para meterse entre los 50 mejores.

Inició el 2021 en la casilla 53 y firmó un buen año en tierra batida: se metió en semifinales en Estoril, en cuartos en el Masters de Montecarlo, en octavos en Roma y en cuartos de final en Roland Garros. Justamente, en la capital italiana, se citó con Djokovic, en su primer encuentro oficial. ‘Alejo’ estaba cara a cara con su ídolo, aunque no pudo dar tanta batalla: cayó 6-2 y 6-1.

Pese a ello, su escalda fue importante a tal punto que fue parte de los tenistas que clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para prepararse de la mejor forma, su equipo y él tuvieron la excelente idea de entrenar con Rafael Nadal en Manacor. La experiencia de estar con la ‘Fiera’ también fue clave de cara a su aventura olímpica, donde volvió a citarse con ‘Nole’ por el paso a cuartos de final. Sin embargo, al igual que la primera vez, el resultado le fue esquivo (6-3, 6-1).

Davidovich cerró la temporada de gran forma con experiencias inigualables: entrenar y enfrentar a Nole’, recibir consejos de Nadal y jugar unos Juegos Olímpicos. Tuvo un saldo de 30-25 en cuanto a victorias y derrotas. Además, alcanzó su mejor posición al estar dentro del top 35 (32). No obstante, este año no tuvo el impulso que esperaba, hasta el Masters 1000 de Montecarlo.

A la tercera va la vencida

‘Alejo’ cayó varios puestos este año (se ubica en la casilla 46) al no poder mantener la regularidad en los torneos. Antes de jugar en Montecarlo, pasó por el ATP de Sídney, el Abierto de Australia, Rottedarm, Dubái, Doha, Indian Wells, Miami, entre otros torneos, pero en todos le costó avanzar de ronda. Llegó a Mónaco y en primera ronda venció al estadounidense Marcos Girón (7-5, 6-3).

Las cámaras estaban otra vez sobre él, pero porque iba a ser el rival de Novak Djokovic en su vuelta al circuito. Nuevamente, Davidovich estaría cara a cara con su ídolo, pero como dice el refrán “a la tercera fue la vencida”. Luego de casi tres horas de juego, el español, que terminó con la camiseta llena de polvo de ladrillo por las veces que se tiró para responder a los remates del serbio, venció a su referente.

Así quedó la camiseta de Alejandro Davidovich tras vencer a Novak Djokovic en Montecarlo. (ATP)

El español mostró un gran nivel y no decayó ante el intento de reacción del serbio, cuando ganó el segundo set e igualó el partido. Si en los dos cruces previos, Davidovich solo pudo ganarle siete ‘games’ al serbio, esta vez le arrebató 18 para propinarle la primera derrota de su ídolo en un Masters 1000 desde marzo de 2018, cuando el número uno cayó en Miami ante el francés Benoit Paire.

No solo eso, ‘Alejo’ se convirtió en el tercer jugador que derrota a Djokovic en su debut en Montecarlo. Antes lo consiguieron Roger Federer (2006) y Jiri Vesely (2016). Esto también hace el joven tenista de 22 años mejore su récord contra los tops 10 del mundo (2-12). La otra victoria fue el año pasado, también en Mónaco ante el italiano Matteo Berretti.

“Esta victoria es muy especial para mí. Crecí viendo a Novak y soy su gran fan (:..) Me fijo en él en cada torneo, en cada partido. Aquí en Montecarlo, con la grada llena, ante el número uno, he disfrutado cada momento y me siento muy feliz”, declaró Davidovich tras su victoria. Ahora, el joven tenista va por más.

Otros talentos a seguir

Lo hecho por Davidovich, al vencer a número uno del mundo, ha hecho que varios se pregunten por las próximas promesas y nuevos talentos a seguir. Algunos ya tienen un par de años en el circuito, otros empiezan con fuerza. El nombre más importante, por la actualidad, es sin duda Carlos Alcaraz.

La ‘joya’ española, a pesar de que acaba de perder en Montecarlo, ha arrancado con fuerza esta temporada. Con tan solo 18 años, logró su primer título Masters 1000 en Miami y se convirtió en el tercero más joven en levantar un título de esta categoría. Actualmente, se ubica en la casilla 11 del circuito.

Otro nombre a resaltar es el de Felix Auger-Aliassime, puesto 9 de la ATP. El joven canadiense entró con fuerza en el circuito. En 2019, y con 18 años, se ubicó entre los 25 mejores. Y aunque a sus 21 aún no ha podido conquistar un título (0-8 en finales individuales), en 2020 ganó en dobles el Masters de París junto a Hubert Hurkacz. Además, ha sido capaz de derrotar a alguno de los mejores tenistas, como Roger Federer en Halle, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas en Wimbledon.

Italia también tiene un buen prospecto en Jannik Sinner, de 20 años. El joven tenista es catalogado como “la próxima estrella de su generación”, según Novak Djokovic. Irrumpió en el top 100 en 2019 y cerró el 2020 como el mejor tenista menor de 20 años. El año pasado, logró ser el más joven en acabar en el top 10 desde Juan Sebastián del Potro en 2008. Además, se convirtió en el más joven en alzarse con un ATP 500 en Washington, con 19 años. Actualmente, se ubica en la casilla 12 de la ATP.

Otro nombre que viene dando la hora es el Sebastian Korda, último ‘verdugo’ de Carlos Alcaraz en Montecarlo. El joven estadounidense viene de una familia de deportistas, por lo que parece estar destinado al éxito. Su padre, Petr llegó a ser número 2 de la ATP y su madre, Regina, alcanzó el puesto 26 de la WTA; mientras que sus hermanas, Nelly y Jessica, se situaron como números 1 y 8 de golf en 2021. Ya ganó el ATP 250 de Parma, emulando a su padre sin perder ningún set. Actualmente, se ubica en el puesto 42 del ranking.