Un mes después de su complicada estadía en Australia, que terminó con su deportación del país, Novak Djokovic decidió romper su silencio para reafirmar su postura sobre la vacunación. El serbio, actual número uno del mundo, reiteró su negativa a inocularse contra el coronavirus (COVID-19), dejando el resto de su calendario en el aire.

Y aunque había ciertos rumores sobre una posible vacunación de ‘Nole, sobre todo luego del ‘major’ 21 de Rafael Nadal en el Australian Open, finalmente la idea quedó descartada por el propio tenista. En una entrevista con la BBC, el nacido en Belgrado aseguró estar consciente de las consecuencias que tendrá en su lucha por ser el mejor de la historia.

“Mi decisión se basa en que mi cuerpo es más importante que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo [...] Podría renunciar a torneos que me obliguen a cambiar mi postura sobre la vacuna, es el precio que estoy dispuesto a pagar”, afirmó Djokovic, quien es un gran seguidor de la medicina holística, quizá la principal razón por la que no se vacuna.

La decisión de ‘Nole’ ha causado revuelo en la ATP, pues son cada vez menos los países que permiten su entrada a personas no vacunadas. Este nuevo escenario plantea la gran interrogante sobre qué torneos finalmente podrá disputar el serbio en lo que resta de temporada. De entrada, el número uno ha confirmado su participación en el ATP 500 de Dubái, torneo que arrancará este lunes.

Futuro incierto

A diferencia de otros países, los Emiratos Árabes Unidos no requieren que alguien esté vacunado para poder ingresar al territorio. Eso sí, ‘Nole’ deberá seguir los protocolos de gobierno, como someterse a la prueba PCR y que estas sean negativas para poder participar en el ATP de Dubái. Pero no todas las paradas que apunta el serbio son como esas: Estados Unidos exige el comprobante de vacunación para ingresar al país.

Esto hace imposible que esté en los dos primeros Masters 1000 de la temporada: Indian Wells y Miami. También se bajaría del US Open, cuarto Grand Slam de la temporada, pues es poco probable que para finales de año cambien la reglamentación para ingresar a Estados Unidos. Luego de participar en Dubái, se puede esperar que Djokovic compita en el Serbia Open, así como en el Masters de Madrid y Roma, donde solo se requiere la prueba PCR negativa.

Djokovic fue forzado a abandonar Australia en enero después de que el ministro de Inmigración cancelara su visa.

Sin embargo, la incógnita se encontraría en el Masters 1000 de Montecarlo, pues los requisitos para la entrada de no vacunados a Francia han cambiado. Antes se podía acceder al territorio galo siempre y cuando se hubiese pasado la enfermedad en los últimos seis meses, pero ahora el plazo ha bajado a cuatro meses.

Djokovic, que dio positivo por coronavirus el 16 de diciembre en Serbia, estaría contra el tiempo de cara a poder entrar a Francia y participar en Montecarlo. Por otro lado, Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, suena imposible por los plazos, ya que el principal torneo galo se celebrará a finales de mayo.

El último gran torneo que aparece en el primer semestre del calendario es Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Djokovic podría asistir a la catedral del tenis sin ningún inconveniente, pues tras un cambio en las reglas, Gran Bretaña no exige la vacunación, por lo que con una prueba PCR negativa 72 horas antes de entrar al país será suficiente. Eso sí, el avance de la pandemia podría cambiar la reglamentación sanitaria de cada gobierno, lo que podría complicar restringir aún más el calendario del serbio.

Novak Djokovic solo podría competir en un Grand Slam esta temporada: Wimbledon. (AP)

Ya pensando en la segunda parte del calendario, a partir de agosto, si la situación de ‘Nole’ no cambia estaría de baja en grandes eventos como Cincinnati, Montreal y el US Open. Djokovic deberá esperar que la cantidad de contagiados disminuya en el mundo para que las medidas se relajen y pueda anotarse en más torneos, si desea luchar en la cima de la ATP. Esto sabiendo que para enero de 2023 tampoco podría entrar en Australia, por la cancelación de su visa.

Torneos en los que estaría Djokovic

Torneos Sede Fecha ATP 500 de Dubái Emiratos Árabes Unidos 21/02 - 26/02 Serbia Open Serbia 18/04 - 24/04 Masters 1000 de Madrid España 01/05 - 08/05 Masters 1000 de Roma Italia 08/05 - 15/05 Wimbledon Reino Unido 27/06 - 10/07

Torneos en los que no estaría Djokovic

Torneos Sede Fecha Masters 1000 de Indian Wells Estados Unidos 10/03 - 20/03 Masters 1000 de Miami Estados Unidos 23/03 - 03/04 Masters 1000 de Montecarlo Francia 10/04 - 17/04 Roland Garros Francia 22/05 - 05/06 Masters de Cincinnati Estados Unidos 13/08 - 21/08 US Open Estados Unidos 29/08 - 11/09

¿Pierde el ‘trono’?

Con su baja en varios torneos, el liderato de Novak Djokovic al frente de la ATP corre serio peligro, en especial este mes de febrero. Y es que Daniil Medvedev, segundo en la clasificación podría detener la histórica cifra de 360 semanas del serbio como número uno (la próxima semana cumplirá 361) del tenis. El ruso tiene grandes opciones de tomar la punta por primera vez en su carrera.

Todo depende de lo que suceda en el ATP 500 de Dubái y el Abierto de Acapulco, donde competirán Djokovic y Medvedev respectivamente. ‘Nole’, que la próxima semana tendrá 8 875 puntos tras perder los 2000 como campeón de Australian Open 2021, no podrá sumar más por ahora, ya que defenderá los 500 que ganó en Dubái hace dos años, lo que pone en peligro su liderato.

Daniil Medvedev, el único que puede destronar a Novak Djokovic del liderato de la ATP. (Foto: AP)

El tenista ruso depende de sí mismo para quitarle el ‘trono’ al serbio, ya que la próxima semana tendrá 8435 puntos tras restársele los 1200 como finalista en Australia. Si logra ganar en México, Medvedev sumará 500 puntos y sería el nuevo líder de la clasificación con 8935 puntos, siendo así el cuarto ruso en la cima de la ATP tras Yevgeny Kaflenikov y Marat Safin.

El ruso también podría ser el nuevo número uno solo llegando a la final de Acapulco y que Djokovic no gane en Dubái. Otro escenario es que Medvedev llegue a ‘semis’ y el serbio no alcance la final del torneo árabe. La última opción, y la más remota, es que Daniil pierda en las primeras rondas, pero que el serbio no alcance los cuartos de final.

De ser el caso, Medvedev será el primer nuevo número de la ATP desde el 2011, cuando Andy Murray también se estrenó en la punta. Además, se convertiría en el primer tenista que no forma parte del Big Four que sube a lo más alto de la clasificación desde el 2004, cuando lo logró Andy Roddick.

Rafael Nadal ganó su Grand Slam 21 en Australia. (Difusión)

La ‘Fiera’ se dispararía

Pero ese no es el único dolor de cabeza de Djokovic, pues con su baja en Roland Garros y el US Open, Rafael Nadal tendría el camino libre para ganar dos Grand Slam más y aumentar su cuenta a 23 ‘majors’. Si esto llega a pasar, el serbio quedaría un poco más relegado en la ruta a ser el mejor tenista de la historia, en cuanto a estadísticas y números.

‘Nole’ solo le quedaría disputar Wimbledon como su único ‘major’ esta temporada, teniendo en cuenta que ‘Rafa’ también dirá presente en Londres, su objetivo no será fácil. Además, en el camino podría reaparecer Roger Federer, quien trataría de llegar a la gira sobre césped, superficie que mejor se le acomoda al suizo. Una tarea complicada para Novak Djokovic, pues la falta de ritmo (por la poca cantidad de torneos) podría pasarle factura en cualquier momento.





