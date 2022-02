El amor y el talento por el deporte corren por sus venas. De madre voleibolista y padre basquetbolista, Brenda Lobatón tenía en su ADN todas las cualidades para sobresalir en el deporte que elija. Y así fue. Tras analizar distintas disciplinas, decidió seguirle los pasos a su mamá, Yanira Castillo, pues de pequeña, señala haber sido su fiel acompañante durante sus entrenamientos. Fue así como decidió convertir su pasión en profesión y llegar en manos de unos de los clubes más populares del país. Con el escudo de Alianza Lima en el pecho, Brenda demuestra partido a partido la fuerza que saca adelante para defender los colores del club íntimo.

Nació en Chiclayo, pero su talento le permitió viajar a Lima y poder demostrarlo, primero, en el club Deportivo Alianza allá por el año 2018. Sus primeras actuaciones fueron motivo suficiente para ser convocada ese mismo año a la selección peruana de vóley, en ese entonces, comandado bajo la dirección de Carlos Aparicio, hoy técnico del primer equipo de vóley del cuadro íntimo. “Ya voy tres años jugando para ellos y me siento muy contenta por estar vistiendo su camiseta. Sé que es un equipo muy grande y de verdad es un honor para mí”, señaló Brenda para Depor.

¿Cómo nació el amor al vóley?

A mí me comenzó a gustar el vóley desde la panza de mi mamá. Mis padres son deportistas, uno juega básquet y mi mamá juega vóley y bueno tuve la herencia de ser deportista. Yo soy de provincia, mis papás jugaron por la selección de Chiclayo. Ya si no era deportista, me mataban.

Te has ido enamorando poco a poco del club...

¿De Alianza? Sí, obviamente. Imagínate tanta hinchada, las personas que me escriben cosas bonitas, que te reconozcan, te pidan fotos, refleja el esfuerzo que tú estás haciendo, que estás haciendo las cosas bien. Eso nos motiva también a nosotras seguir entrenando súper duro para poder entregar lo mejor de nosotras, ganar y darle un buen espectáculo.

Tuviste hace poco una lesión, ¿Cómo va tu recuperación?

A mí me operaron de la rodilla y no tuve una recuperación rápida y creo que eso se ve reflejado en los entrenamientos, en los partidos y me duele un poco la rodilla. Me sacaron una resonancia, ojalá que no sea nada grave y sea solo inflamatorio para poder jugar.

Teniendo en cuenta que diriges una academia de vóley, ¿cómo organizas tu tiempo con tus entrenamientos?

En realidad, sí, abrí mi academia en enero, tengo un buen grupo de niñas. Al principio iba, ahora ya no puedo ir, pero tengo un profesor que se encarga de las niñas y que me ayuda con el tema de los pagos de todas las coordinaciones, así que por ese lado no tengo ningún problema. Estoy muy contenta con la academia porque está dando bonitos frutos, tengo niñas que son ‘altitas’ y tienen 11 años, 12 años y espero poder formarlas bien para que puedan ir a un buen club.

¿Notas que muchas de ellas se vinculan ya con algún equipo?

No les he preguntado eso, pero tienen muchas ganas de aprender, van con todas las ganas de querer que les enseñemos muchas cosas, me dicen: “Quiero jugar en la liga Nacional, quiero llegar a jugar como tú, quiero llegar a una selección” y eso es bueno porque tienen esa motivación. Por eso a mí me encanta que tengan esa pasión por el vóley.

¿Y tú tienes tienes algún referente o ídolo?

A mí me encanta las jugadoras que tiene Perú, siempre la veía desde ‘chiquita’, siempre las alentaba y nunca imaginé que iba a jugar con ellas, pero específicamente tengo una que es brasilera, se llama Jaqueline (Carvalho), me encanta como juega, hace de todo.

Si hablamos de fútbol, ¿alguna vez fuiste a Matute para presenciar el juego de Alianza Lima?

No tuve la oportunidad de ver un juego de Alianza, pero estuve en la presentación y la hinchada muy buena, cantaba con todas sus fuerzas y me pareció súper lindo. Espero poder ir a un partido y poder gritar los goles como lo hacen ellos.

Camino hacia la meta

El sueño de volver a levantar un título suele ser reiterativo por muchos años en la institución, ya que desde que el torneo pasó a llamarse Liga Nacional, Alianza Lima no ha sido campeón, siendo el último en el año 1993. Eso sí, en el 2021 estuvieron a punto de lograrlo, llegando a disputar la gran final ante Regatas Lima (3-1).

Actualmente, Alianza Lima Vóley se encuentra en la segunda posición de la tabla con 12 puntos, en la octava fecha de la LNSV Movistar. El torneo cuenta con la presencia de 10 equipos. Las íntimas son conscientes de que el camino no será fácil, sin embargo permanecen enfocadas para darlo todo de sí en cada entrenamiento.

Son varios años sin poder campeonar, ¿suelen sentir mucha presión?

Puedes ser un poquito de presión porque Alianza es Alianza, entonces nosotras tenemos la mentalidad de entrenar súper duro para poder logar el objetivo de poder estar en un podio y si es campeonar sería mucho mejor. Creo que el año pasado fue nuestro mejor año, dimo todo de nosotras, queríamos tener un podio y lo logramos. Desde hace muchos años no se podía lograr eso en Alianza en el vóley y bueno dimos todos de nosotras para poder estar, no se pudo campeonar, pero nos quedamos un poco contentas de estar dentro de los tres y creo que esta vez no va a ser la excepción.

¿Dónde se encuentran entrenando?

Entrenamos dos veces al día en el polideportivo del Callao y en Jesús María. Tenemos horarios un poquito complicados, pero sabemos sobrellevar eso. A veces algunas compañeras tenemos que quedar en casa de otra compañera para esperar el segundo turno y, bueno, solamente nos queda dar lo mejor de nosotras en cada entrenamiento, para que los partidos se vean reflejados.

La estructura organizacional de Alianza Lima Vóley ha mejorado muchísimo... ¿alguien especifico a quien quisieras agradecer?

A Eliana Sánchez que estuvo desde el principio, desde que nos conoció subió al carro con nosotros y nos preguntó qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta y todo eso. La verdad que nos dio muchas ideas ella misma y estuvo bien pendiente de que todo sea como ella dijo. Siempre está. Por ejemplo, teníamos que tener un fisio y ella tuvo que coordinar todo.

¿Qué mensaje le darías al hincha blanquiazul por los 121 años de Alianza Lima?

Agradecerles a todos de Alianza Lima por su apoyo y todo el cariño que nos brindan tanto al fútbol masculino, femenino y al vóley. De verdad es muy lindo eso, siempre lo tenemos presentes, siempre nos van a apoyar en las buenas y en las malas. Al club también, por estar para nosotras siempre, por tratar de que todas estemos bien. Agradecer también a los profesores, que están ahí también y que son parte de Alianza.





