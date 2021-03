Novak Djokovic, ganador del primer Grand Slam de la temporada 2021, se convirtió en el tenista con más semanas consecutivas como número uno del ranking ATP y superó al legendario Roger Federer. Entonces, el deportista tuvo múltiples razones para celebrar las conquistas a lo largo de una exitosa carrera.

Sin embargo, la alegría de ‘Nole’ habría generado la envidia de una persona, quien intentó sabotear el buen momento de Novak. Según publica la revista serbia Svet&Scandal, un individuo tuvo intenciones de malograr el presente deportivo y personal mediante un movimiento lamentable.

El medio citado detalló que un millonario se contactó con la modelo Natalija Scekic para realizarle una propuesta. La serbia debía seducir a su compatriota y grabarse con él en una situación íntima para que estas imágenes sean posteriormente difundidas. Sin embargo, el siniestro plan fracaso porque los plazos fueron “demasiado cortos”.

Entonces, la revista profundizó más en el asunto y consiguió el testimonio de Natalija Scekic. “Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, declaró.

“Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarlo, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60 mil euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada”, confesó a Svet&Scandal.

“En ese momento se me ocurrió pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente”, desveló la modelo sobre un caso que ha tenido diversas repercusiones.