Coco Gauff, 15 años, sorprendió al mundo el año pasado cuando logró llegar hasta los octavos de final de Wimbledon. Los fanáticos se encariñaron con ella y no querían que se vaya. En el US Open, en su tierra, también tuvo un buen desempeño.

Hoy tiene una nueva oportunidad para superar sus dos previas participaciones en torneos Grand Slam. Coco se encuentran compitiendo en el Abierto de Australia, el primer ‘major’ de la temporada, y ya consiguió su primera victoria.

La joven estadounidense superó nada más y nada menos que a Venus Williams, ganadora de 7 ‘grandes’, por 7-6 y 6-3. No es la primera vez que vence a la mayor de las hermanas Williams: en la primera ronda de Wimbledon también la había derrotado.

“Definitivamente, he estado mucho más confiada esta vez. Creo que me acostumbré a jugar en canchas grandes, así que el público... supongo que el público no me asustó tanto como en la última oportunidad", declaró Gauff luego del partido. Su siguiente rival será la rumana Sorana Cîrstea.

