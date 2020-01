Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios juegan EN VIVO en los octavos de final del Australian Open 2020 desde la Rod Laver Arena de Melbourne, Australia. La organización aún no ha confirmado la hora, pero la transmisión estará a cargo de ESPN. Sigue toda la información del enfrentamiento entre el actual número 1 del mundo contra el crédito local aquí en Depor.com.

Luego de eliminar a su compatriota Pablo carreño, Rafael Nadal enfrentará al polémico jugador, pero en franco ascenso, Nick Kyrgios, quien llegó a esta instancia luego de superar un difífil partido a cinco sets y con más de cuatro hora de juego, ante el ruso Kachanov.

Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios en Australian Open 2020: horarios en el mundo

Perú - no antes de las 7:00 p.m. | ESPN

México - no antes de las 6:00 p.m. |

Colombia - no antes de las 7:00 p.m. |

Ecuador - no antes de las 7:00 p.m. |

Bolivia - no antes de las 8:00 p.m. |

Venezuela - no antes de las 8:00 p.m. |

Argentina - no antes de las 9:00 p.m. |

Brasil - no antes de las 9:00 p.m. |

Chile - no antes de las 9:00 p.m. |

Paraguay - no antes de las 9:00 p.m. |

Uruguay - no antes de las 9:00 p.m. |

España - no antes de las 1:00 a.m. del lunes 27 de enero |

El español Rafa Nadal exhibió su talento en su partido de tercera ronda del Abierto de Australia ante su compatriota Pablo Carreño (6-1, 6-2, 6-4) demostrando que en la rama masculina de este Grand Slam la jerarquía se mantiene mucho más sólida

Nadal, número uno mundial, aseguró que ante Carreño fue “sin ninguna duda, mi mejor partido del torneo hasta ahora. Hay una diferencia enorme entre hoy y los días anteriores”.

Nadal sigue así adelante en su reto de conquistar su vigésimo título del Grand Slam e igualar así el récord del suizo Roger Federer.

En octavos de final, Nadal tendrá como rival al local Nick Kyrgios (26º), que en cinco sets y 4h26 de partido se deshizo del ruso Karen Khachanov (17º) por 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9) y 7-6 (10/8).

“Cuando está dispuesto a jugar su mejor tenis y juega con pasión, forma parte de los jugadores que añaden un plus a nuestro circuito. Pero cuando hace de las suyas, por supuesto que eso no me gusta”, apuntó Nadal sobre el tenista australiano.

Kyrgios, tras su victoria, también fue preguntado por esa poca sintonía con Nadal.

“Es uno de los más grandes de todos los tiempos”, afirmó el australiano sobre su próximo rival.

“Nos respetamos. Eso no quiere decir necesariamente que nos caigamos bien, pero vamos a salir a contrastar nuestros estilos y personalidades”, apuntó.

Fuente: AFP

