Tenis







Roger Federer desmotivado en esta pandemia: “No me estoy entrenando porque no veo un motivo para hacerlo ahora mismo” En una videollamada con el brasileño Gustavo Kuerten, Roger Federer reveló que no está entrenando durante esta pandemia. “Sería muy difícil para mí disputar grandes torneos a puertas cerradas”, sostuvo.