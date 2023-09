En la noche de este lunes 4 de septiembre, en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, como parte del US Open, un espectador fue expulsado después de que el tenista alemán Alexander Zverev interrumpiera su saque, en el cuarto set frente a Jannik Sinner, y alertara al juez de silla sobre un grito desde la tribuna. La exclamación involucraba una frase relacionada con Adolf Hitler. El deportista actuó con seriedad al informar al árbitro de la situación, lo que resultó en el retiro forzoso del asistente al juego.

La emisión oficial registró el instante en que el jugador se aproximaba al referí mientras señalaba hacia un aficionado en las gradas. “No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable. Es increíble”. Según se pudo percibir en el recinto, el individuo había enunciado “Deutschland über alles (Alemania por encima de todo)” antes de un saque del germánico.

Las imágenes transmitidas por televisión corroboraron que el seguidor había proferido dichas expresiones, las cuales coinciden con las líneas iniciales del “Deutschlandlied” (el himno nazi), que era cantado hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la denuncia, el juez intentó identificar al hincha que emitió las palabras.

Después de transcurrir algunos minutos, otros concurrentes señalaron a la persona responsable. Miembros de seguridad se dirigieron hacia el sujeto, quien fue rápidamente sacado del Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del Abierto de Estados Unidos. A medida que abandonaba el recinto, el resto de los presentes lleno de aplausos el ambiente.

“Empezó a cantar el himno de Hitler, ‘Alemania, Alemania por encima de todo’. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte”, concluyó Zverev tras el compromiso.

¿Quién gano en el duelo entre Alexander Zverev vs. Jannik Sinner?

En uno de los mejores enfrentamientos del US Open 2023, Alexander Zverev (clasificado en el puesto 12 del ranking mundial de la ATP) y Jannik Sinner (clasificado en el puesto 6) se enfrascaron en una batalla épica. Después de luchar arduamente durante cuatro horas y 41 minutos, el tenista alemán emergió como el vencedor con un resultado de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3. Ahora, se prepara para enfrentar al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en la búsqueda de un lugar en las semifinales.





