Este domingo fue una excelente jornada para tenis nacional. En su estreno en el US Open Junior, Lucciana Pérez tuvo un gran desempeño al vencer por 2-0 a la estadounidense Thea Frodin. Haciendo gala de lo mejor de su repertorio, la tenista nacional no pasó apuros para pasar a la segunda ronda en el Court 11 de New York.

Aunque en primer momento estaba programado que el encuentro fuera ante la británica Isabelle Lacy, esta se retiró inesperadamente y la rival terminó siendo Frodin. Con parciales de 6-4 y 6-0, Lucciana se impuso en una hora y tres minutos, confirmando su favoritismo en el torneo que se viene realizando en Estados Unidos.

Este triunfo de ‘Lu’ no solo quedó ahí, sino también en la historia del tenis nacional. Sucede que Pérez se convirtió en la primera raquetista de Perú en ganar compromiso de US Open Junior después de cuarenta y dos años. La última había sido Laura Arraya, en la edición de 1981.

Por otro lado, con este resultado favorable, Lucciana logró la marca de haber ganado al menos un partido en todos los Grand Slams en los que participó en lo que va del 2023. Recordemos que llegó hasta la gran final de Roland Garros –perdiendo ante la rusa Alina Korneeva (2-0)– y en Wimbledon avanzó hasta la segunda ronda –cayó frente a la británica Mika Stojsavljevic (2-1)–.

Varillas en US Open

En lo que respecta a Juan Pablo Varillas, su participación en el US Open terminó en la segunda ronda al caer por 3-0 en manos del estadounidense Taylor Fritz, con parciales de 6-1, 6-2 y 6-2. Su rival, número 9 del ranking ATP, sacó a relucir las credenciales que lo colocan como uno de los favoritos para pelear hasta el final en el certamen norteamericano.

A pesar de que ‘Juanpi’ tuvo una mejor actuación en el segundo parcial, evidenciándolo con un gran puntazo casi desde el piso ante el norteamericano, este último no pasó apuros y logró destacar con otro quiebre para vencer por 6-2. La tercera manga empezó mucho más pareja a las anteriores, puesto que hubo igualdad hasta el 2-2. Sin embargo, Taylor Fritz impuso su jerarquía a partir del quinto juego y no paró, adueñándose de la victoria por 6-2 y consiguiendo su boleto a la tercera ronda –donde ya venció al checo Jakub Mensik, clasificando a los cuartos de final donde enfrentará al suizo Dominic Stricker–.





