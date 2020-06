El US Open 2020, programado entre el 31 de agosto y el 13 de setiembre, sigue en la incertidumbre. A falta de una anuncio oficial para saber si se realizará o no, el número uno del mundo Novak Djokovic ya está pensando en no participar en ese Grand Slam. Así lo reveló en una entrevista con la emisora ​​Serbia RTS.

‘Nole’ considera que las restricciones que se aplicarían para disputar el grande estadounidense “son bastante extremas para jugar y no creo que sean sostenibles”. “La mayoría de los jugadores con los que he hablado fueron bastante negativos sobre si viajarían allí", señaló.

Y es que el serbio no estaría de acuerdo en pasar 14 días de cuarentena cuando llegue a Estados Unidos, menos que le restrinjan el acceso a las canchas (al permitir que solamente un acompañante ingrese a practicar con el tenista). Estas medidas que tomaría la USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos) para evitar nuevos brotes de coronavirus perjudicarían a los jugadores, ya que ellos entrenan con sus respectivos equipos técnicos.

“Para mí, actualmente, tal como están las cosas, lo más probable es que vuelva a competir sobre tierra batida a principios de septiembre”, añadió el serbio. De esta manera, Djokovic se enfocaría en el Roland Garros, que arrancaría el domingo 20 septiembre, una semana después del ‘major’ neoyorquino.

El circuito profesional de tenis se encuentra suspendido desde inicios de marzo debido al coronavirus. Se espera que la competencia se reanude en agosto, pero todo dependerá de cuán controlada esté la pandemia del SARS-CoV-2.