Juan Pablo Varillas se quedó con las ganas de seguir luchando por ingresar al cuadro principal de Wimbledon, el tercer Gran Slam del año. El peruano vio frustrado su sueño tras perder este lunes ante Maximilian Marterer, por la primera ronda de la ‘qualy’ del prestigioso torneo de tenis.

El resultado final fue un 2-1 en contra del representante nacional, ubicado en el puesto 113 del ranking ATP. El primer y el tercer set fueron ganados por el alemán, gracias a un 6-2 y 6-4. En tanto que en el segundo, Varillas salió victorioso, con un contundente 6-1. El encuentro tuvo una duración de una hora y 36 minutos.

El deportista de 26 años, que llegó hasta la primera ronda de la reciente edición del Roland Garros, no brilló en el césped de unos de los campos del All England Lawn Tennis and Croquet Club y deberá enfocarse en las próximas competencias que tiene en su agenda.

Por su parte, Marterer, posicionado en la casilla 176 del ranking ATP, accedió a la segunda ronda de la ‘qualy’ de Wimbledon, donde se enfrentará al italiano Andrea Pellegrino, que dejó en el camino al croata Nino Serdarusic tras superarlo por 2-0 (6-3 y 7-5).

Es la segunda vez que Varillas disputar la ‘Qualy’ del Grand Slam británico. El año pasado cayó ante el chino Zhizhen Zhang por doble 6-1, partido al que llegó sin disputar torneos sobre hierba.