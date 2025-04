Universitario de Deportes clasificó por primera vez en su historia a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, tras superar en dos partidos a Rebaza Acosta, y enfrentará a Regatas Lima. Eso sí, las ‘Pumas’ tuvieron que esforzarse al máximo y decidir la serie sin la brasileña Elis Bento, quien sufrió una dura lesión y no pudo completar los cuartos de final. Es más, Bento se perderá lo que resta de la temporada.

Por ello, y según el reglamento del torneo, un equipo puede reemplazar a una jugadora por otra solo en caso de una lesión de larga duración, y Universitario encontró rápidamente a su reemplazante: la colombiana Laura Grajales, procedente del club Sayre La Balle de la Liga de España, donde se ubicó en el top 10 de las máximas anotadoras.

Grajales, quien ya se encuentra camino al Perú para sumarse a las ‘Pumas’, debutará en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley ante Regatas Lima en el Polideportivo de Villa El Salvador. De hecho, las cremas confían en su refuerzo para imponerse a un rival acostumbrado a disputar estas instancias.

Laura Grajales fue dirigida en Colombia por Antonio Rizola.

El emotivo mensaje de Elis Bento

Después de conocer el diagnóstico, Elis Bento se pronunció a través de sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores la tristeza por no poder seguir en la competencia en esta recta final.

“Con el corazón roto vengo a informarles a todos que mi lesión fue en el menisco y es quirúrgica. Así que no continuaré en esta etapa tan importante de nuestro equipo. He llorado mucho, sobre todo porque sólo he tenido una lesión casi igual en toda mi carrera deportiva, pero no encuentro respuesta, así es la vida de un deportista”, posteó Bento.

“De los dos males, el menor, y conociendo la canguriña que soy, sé que tendré una gran y pronta recuperación. La realidad es que quería llegar a esta etapa más que nunca, di lo mejor de mí junto con todos en este equipo”, agregó la brasileña.

De paso, agradeció el apoyo recibido por los hinchas y seguidores del vóley en todo el Perú. “He recibido mensajes de todo el Perú, de personas de distintas hinchadas, y eso me reconforta. Este reconocimiento a mi trabajo y a mi persona ha trascendido los límites de las canchas, y como mi intención es siempre dejar lo mejor de mí a donde quiera que vaya, veo que funcionó”, finalizó.

Parte médico de Universitario de Deportes informando de la lesión de Elis Bento.

¿Cuándo juegan Universitario vs Regatas Lima?

Apenas habrá un corto tiempo de descanso en el torneo nacional, pues la ida de esta primera semifinal entre Universitario de Deportes y la Regatas Lima, de la Liga Peruana de Vóley 2024/25, se jugará el próximo domingo 27 de abril. Mientras que la vuelta se jugará solo una semana después, el domingo 4 de mayo.

¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas Lima?

Universitario de Deportes vs. Regatas Lima se programará en horario estelar, a las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m. y en México a la 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs Regatas Lima?

El primer compromiso entre Universitario vs. Regatas Lima se disputará en el Polideportivo de Villa el Salvador, con la transmisión Latina y Movistar Deportes para todo el territorio nacional, canal disponible en las parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar Play y sus canales de Youtube. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR