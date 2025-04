Desde que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió cambiar el modelo de negocio para la explotación de los derechos televisivos de la Liga 1 Te Apuesto y otros torneos del fútbol peruano, el campeonato ha presentado un sin fin de problemas a lo largo de los dos últimos años. 1190 Sports, la compañía internacional que ganó la licitación y se encarga de la transmisión de los partidos de la mayoría de clubs –a excepción de Universitario y Sport Boys–, sigue en el ojo de la tormenta y disputa entre los involucrados parece una historia de nunca acabar.

Sucede que el último lunes, a través de un documento enviado a la secretaria general de la FPF, Sabrina Martin, Cienciano solicitó que en la próxima Asamblea de Bases, a llevarse a cabo este viernes 25 de abril, se incluya un informe pormenorizado de la “gestión, cumplimiento y consecuencias del contrato de licencia suscrito con 1190 Sports, así como del fideicomiso, incluyendo su impacto financiero y operativo en la Liga 1 y en las actividades estructurales de la FPF”.

¿A qué se debe esta solicitud? Ocurre que, a raíz de lo establecido en el contrato, 1990 Sports tiene la posibilidad de demorarse en el pago que le corresponde hasta en 60 días, algo que viene perjudicando en la economía de los clubes que dependen exclusivamente del dinero que ingresa a sus cajas, por la explotación de sus derechos televisivos.

Dentro del documento firmado por el gerente general de Cienciano, Leónidas Tupayachi Huere, se especifica detalladamente un desglose del impacto financiero en los equipos y en la FPF, provocados por la morosidad que denuncian a 1190 Sports. Además, agregan las deducciones que se han aplicado en el último tiempo y requieren información respecto a la distribución de los fondos a los clubes.

“Desde hace más de seis meses se ha instaurado como práctica sistemática que 1190 Sports utilice el plazo contractual que le permite postergar el pago del Importe Mínimo Garantizado (IMG) hasta 60 días, lo que ha tenido efectos financieros muy relevantes para los clubes y para la propia FPF”, señala la institución imperial.

Cienciano busca que haya un rendimiento de cuentas en la próxima Asamblea de Bases. (Foto: Liga 1)

En el documento se puede leer que, a raíz de este desfase en el flujo de caja de los clubes, debido a reciben los fondos más tarde de lo establecido, compromete su capacidad de pago a trabajadores, futbolistas, técnicos y demás proveedores. Asimismo, estiman que el costo financiero anual por este aplazamiento del pago de 1190 Sports, es aproximadamente de 937,193 de dólares. En suma, existiría un perjuicio acumulado de más de 12 millones de dólares en lo que va del contrato.

“Aunque podría argumentarse que los clubes podrían autofinanciar este diferimiento con recursos propios, la realidad es que no todos cuentan con flujo de caja suficiente ni acceso ágil a líneas de crédito. Aquellos que logran financiarse, lo hacen a tasas elevadas que no deberían asumir por una demora que no les es imputable”, añaden, haciendo hincapié en la imposibilidad de algunos clubes en poder autofinanciar su presupuesto debido a la falta de pagos por los derechos de televisación.

En esa misma línea, Cienciano denuncia que 1990 Sports, “al retener mensualmente entre 3.75 millones de dólares (total pactado) o 3.3 millones de dólares (neto para clubes) por 60 días sin penalidad, obtiene rendimientos financieros sobre fondos que no le pertenecen y que deberían estar financiando el fútbol peruano”. En resumen, esgrimen que la empresa está generando rentabilidad de dinero que no le corresponde.

En su momento, 1190 Sports también denuncio incumplimientos por parte de la FPF. (Foto: GEC)

Por todo lo expuesto anteriormente, el ‘Papá’ solicita que en el informe se especifique los pagos mensuales realizados por 1190 Sports en los últimos 12 meses, con fechas clave y montos detallados. Con esto, el cuadro cusqueño busca que se esclarezca y se haga público un registro de pagos y posibles incumplimientos por parte de la cuestionada compañía.

Finalmente, con todo lo solicitado a la FPF, Cienciano busca conocer cómo se cubrirá el desfase financiero estructural generado en los últimos meses y qué medidas se tomarán para salvaguardar la seguridad financiera de los clubes afectados. Veremos si este viernes se toman cartas en el asunto en la Videna y responden positivamente a la solicitud del elenco imperial.

Esta no es la primera vez que 1190 Sports se ve involucrado en una denuncia de esta índole, pues a finales del 2024, Cienciano, Alianza Atlético, Atlético Grau, ADT y Melgar, le pidieron a la FPF que concluya el contrato con la empresa por inclumplimiento de pagos. En su momento, Hernán Donnari, CEO de la mencionada compañía, señaló en RPP que “no le deben a ningún club”.

“Quiero hablar de un mecanismo. Es un fideicomiso, los montos no van de 1190 a un club en forma directa, ni siquiera van de 1190 a la federación. Todos los montos, los recursos que 1190 paga, los coloca en un fideicomiso auditado, transparente y está a la luz del día, está regulado”, agregó, al ser interpelado por la transparencia de los pagos. Está claro que esta historia todavía tiene para más capítulos.

El documento de Cienciano enviado a la FPF. (Imagen: Difusión)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de empatar por 2-2 con Sport Boys en el Callao, Cienciano volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Deportes Iquique, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Dicho compromiso está programado para este jueves 24 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Tierra de Campeones.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

