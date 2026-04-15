Universitario de Deportes y Géminis iniciarán este sábado la serie por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley Betsson, con la consigna de cerrar la temporada en el podio. El encuentro, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, marcará el primer capítulo de una definición que se jugará al mejor de dos victorias, con posibilidad de un partido extra en caso de igualdad.

Desde la escuadra crema, Daniela Muñoz reconoció que, aunque el objetivo era alcanzar la final, el tercer puesto mantiene un valor importante para el grupo. “Sentíamos que teníamos la capacidad para llegar a la final, pero (la disputa por) este tercer lugar es un reconocimiento al esfuerzo de toda la temporada”, señaló. En esa línea, también destacó el crecimiento del equipo: “Es un proceso. Venimos de menos a más y este partido también es una motivación para la siguiente temporada”.

Sobre el duelo ante Géminis, anticipó un encuentro exigente. “Va a ser un partido difícil, como todos los de esta temporada. La clave será mantener la confianza y creer en nosotras mismas para poder ganar”, apuntó, resaltando además el respaldo constante de la hinchada crema.

En Géminis, Kiara Vicente coincide en que la serie será muy equilibrada. “Va a ser un partido duro. Ellas vienen jugando muy bien, nosotras también, así que será bastante parejo. Estamos entrenando para dar el 200%”, afirmó.

La jugadora del elenco de Comas también subrayó que la actitud será determinante en este tipo de instancias. “No rendirse pese a los errores será clave. Ya no hay favoritos, todo depende de cómo se afronte el partido”, explicó. Asimismo, valoró el recorrido del equipo durante la temporada: “Fuimos paso a paso y creemos que merecemos pelear por este tercer lugar”.

Más allá del resultado inmediato, ambos equipos ven en esta definición una oportunidad para reafirmar su crecimiento y dejar una última buena impresión en la temporada, en un duelo donde cada punto puede inclinar la balanza.

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