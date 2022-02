Esmeralda Sánchez nació en Iquitos, pero su corazón le pertenece a La Victoria. Su pasión por el voleibol se forjó a través de su tía, ya que con ella disfrutaba ver por televisión los partidos de la selección peruana desde muy pequeña. A partir de ahí nació el vínculo con la net alta y el sueño de jugar en un coliseo, pero no se imaginó que lograría su objetivo en uno de los clubes más importantes del país. Hoy, con 23 años, es la líbero y capitana del equipo de voleibol de Alianza Lima, equipo el cual se declara hincha incondicional.

Eso sí, portar la banda de capitana no es tarea fácil. En sus nueve años vistiendo la blanquiazul, pues su amor nació cuando pudo viajar a Lima de la mano del ‘profe’ Carlos Aparicio, principal responsable en contagiarle el hinchaje. Ahí fue cuando su pasión por el voleibol se unió de por vida al club representativo de La Victoria. “No me arrepiento en absoluto porque es un amor que no se puede explicar”, señaló para Depor.

Siendo capitana del equipo, ¿qué se siente vestir los colores de Alianza Lima?

Es un privilegio, ya van casi 9 años, entonces me siento muy identificada con estos colores. He aprendido a valorizar lo que es este club, la gente que tiene ese cariño hacia a ti. Yo como jugadora de provincia, cambiar por completo este ritmo de vida, de que tanta gente te reconozca en la calle, un saludo, una foto, en verdad es un privilegio que pocas personas lo tienen y nosotras tenemos el orgullo de vestir esta camiseta, de que un montón de personas nos vean en la tele, nos saluden, en verdad es muy bonito. Siento que con una sola palabra no se puede explicar el cariño y el sentimiento que se tiene hacia el club.

¿El carácter es una de las características primordiales para defender a un club tan grande como lo es Alianza?

Sí, yo creo que uno dirá: “Tú no tienes esa responsabilidad”, pero estando en Alianza sí lo tienes, darle el buen espectáculo que le gusta al hincha, ser la capitana y tener esa responsabilidad, que la verdad no sienta que la tengo porque todas mis compañeras me brindan todo el apoyo que necesito o yo le brindo el apoyo que necesitan en algunas jugadas y todo lo demás. Creo que por partes sí la tenemos todas, ya que al fin y al cabo somos el club Alianza Lima, pesa, pero creo que nosotras ya sabemos sobrellevar ese nerviosismo cuando entramos a la cancha.

¿Cómo nace el cariño hacia Alianza?

Cuando yo llegué aquí a Lima, vivía en la casa de Carlos, donde se come vóley, se come Alianza, escuchas las canciones de Alianza, literal todos los días, iba a entrenar y tenía a Carlos poniendo la música de las barras de Alianza. Todos los días iba a los partidos de futbol porque iba con Carlos, entonces yo veía esa sensación del hincha cantando cuando el equipo de fútbol jugaba. Uno de mis sueños es ir a sur, lo tengo pendiente, pero el cariño empezó desde la casa de Carlos.

Se podría decir que el ‘profe’ Aparicio te mostró el aliancismo...

Sí. Además, Carlos es una persona fundamental en mi crecimiento deportivo, gracias a él estoy donde estoy, obviamente también por mi esfuerzo, pero si él no me hubiera visto jugar, no hubiera venido a Lima. Estoy acá desde los 14 años, literal a dos días para cumplir 15, ha sido bastante complicada mi llegada, pero ha sido super lindo todo el proceso.

Y tú, ¿te ves como entrenador de Alianza Lima en un futuro?

La verdad que no lo he pensado, sacarlo a Carlos de entrenador, primero nos vamos todas y luego lo sacan a él, está un poquito complicado. No tengo específicamente el sueño de ser entrenadora ni nada. Me gusta lo que hago, no he hecho como que un futuro, no lo tengo específicamente decidido.

Enfocada en un nuevo inicio

El logro del equipo de voleibol no debe ser tomando en segundo plano, a parte del futbol masculino y femenino, las jugadoras lograron hacer historia el año pasado, ya que desde que el torneo adoptó el nombre de Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú (LNSV) en la temporada 2004, el club íntimo no había llegado a una final del máximo certamen de la net alta.

Lamentablemente, las blanquiazules cayeron ante Regatas Lima, el equipo más laureado de la LNSV. Justamente esa falta de experiencia en finales se hizo sentir, pues las dirigidas por Carlos Aparicio se llevaron los dos primeros sets del decisivo encuentro (25-21, 25-23). Sin embargo, las chorrillanas arremetieron con todo, remontando los tres sets restantes (12-25, 21-25 y 9-15) y proclamándose campeonas. Ahora, en esta campaña, Alianza inicia otra vez el sueño de llevarse el título a Matute, con un antecedente que le ayudará mucho de volver a jugar la final.

¿Cómo se encuentra el equipo de Alianza Lima Vóley en la actualidad?

Yo creo que bien, todos los días trabajamos para mejorar cada detalle de lo que tenemos que hacer. Carlos nos ha dado las herramientas correspondientes y ahora tenemos un cuerpo técnico bastante bueno. Contamos con el profesor Gaspar y la estadística que es María. Ellos nos están brindando toda la información que nosotros necesitamos en cada partido. A esto se suma las sesiones de videos cuando vamos a jugar con el rival que nos toca. Es más, gozamos de un campo fijo que hace mucho tiempo no lo teníamos. Eso es bastante bueno para nosotras, porque era muy complicado estar en aquella situación

A veces las cosas no andan bien en el partido y hay que levantar al equipo, ¿te considera renegona?

(Se ríe) Soy super renegona, pero trato de calmarme en por momentos, pero hay veces que ya, tanto tiempo que nosotras hemos jugado en una liga profesional, entonces hay cositas que no queremos fallar o no queremos equivocarnos. Siempre hay cosas puntuales que sabemos qué son errores tontos o qué errores podemos cometer. Por ese lado, yo soy la que más reniego en el campo y también las aliento o cuando yo me equivoco, ellas también me hablan. Solo es cuestión de organizarnos, de tener una buena comunicación en el campo para que las cosas fluyan y vayan funcionando al ritmo que nosotras queremos, no al ritmo del rival.

¿Sientes que ha mejorado la organización de Alianza Lima en beneficio del vóley?

Estamos contentas con el trabajo que está haciendo Sisy Quiroz, han tardado un poquito, pero el cronograma del voleibol es totalmente diferente al futbol masculino y femenino. Nuestro torneo inicia en noviembre del año pasado, entonces para nosotras tener una pretemporada y contar con todos los implementos que nosotros necesitamos es muy difícil porque las cosas llegan en enero (implementos y uniformes). Entonces como nos comentó Sisy, es un proceso también que se está trabajando con nosotras en un periodo de no corto plazo, sino a largo plazo. Antes no teníamos un bus que nos llevaba a los partidos y mucho menos almuerzo, ahora nos están dando almuerzo en el estadio (Alejandro Villanueva) y de ahí todas nos vamos para el coliseo. Son pequeñas cositas que están sumando y que también hacen que el trabajo de nosotras se vuelva mucho más fácil y podamos tener facilidad para poder entrenar como nosotras queremos.

¿Qué mensaje le darías al hincha blanquiazul por los 121 años de Alianza Lima?

Súper contenta de pertenecer a un club tan conocido, tan nombrado como es Alianza, de ser parte de esta linda historia que, de verdad, ya hicimos historia nosotras al haber llevado a Alianza después de tanto tiempo a una final. Agradecer al club por la confianza que nos está dando. Agradecer a esta hinchada que siempre está con nosotras incondicionalmente a pesar de los resultados y, bueno mi mensaje es que siempre nos estén apoyando en las buenas y en las malas, que vamos a dar lo mejor de nuestra parte.