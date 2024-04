El evento más esperado de los últimos tiempos. El UFC 300 EN VIVO se vivirá este sábado 13 de abril con una de las mejores carteleras que nos ha presentado la empresa de Dana White en los últimos años. Esta edición 300 de la UFC nos presenta el evento estelar de Alex Pereira (campeón) vs. Jamahal Hill por el título del peso semipesado. Además, Weili Zhang (c) vs. Yan Xiaonan y Justin Gaethje (c) vs. Max Holloway son las otras dos peleas de campeonato en la cartelera principal. Mira el UFC 300 EN VIVO por Fox Sports Premium y Star Plus, con la cartelera principal a partir de las 9:00 p.m. (hora Perú).

UFC 300 EN VIVO: Alex Pereira vs. Jamahal Hill - Mira EN DIRECTO el evento de MMA (Video: UFC)

UFC 300 Pereira vs. Hill: cartelera principal

Peso Medio: Bo Nickal vs. Cody Brundage

Peso Ligero: Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan

Peso Ligero: Justin Gaethje (c) vs. Max Holloway

Peso Paja Femenino: Weili Zhang (c) vs. Yan Xiaonan

Peso Semipesado: Alex Pereira (c) vs. Jamahal Hill