La última parada del Circuito Nacional de Paleta Frontón fue en el puerto de Ilo, en el departamento de Moquegua, donde diversos jugadores de todo el país se dieron cita en el “TCN 300 Ilo 2024″, que se realizó del 4 al 7 de abril. Cerca de 150 deportistas de Cusco, Arequipa, Lima, Tacna, Moquegua, Juliaca, Trujillo, Huánuco y Chincha se disputaron los primeros lugares en este torneo. El campeón con menor edad, por segunda vez en el año, fue Valentino Salinas, representante de La Alameda & Hacienda Club de la ciudad de Lima. Con apenas 11 años se colocó en el podio como campeón nacional en la categoría Singles Varones Sub 12.

Valentino, se impuso en la final de la categoría Sub 12 tras derrotar 2 sets a cero a su par de Arequipa. “Me he divertido mucho en Ilo. Este es el segundo campeonato nacional que gano este año y estoy muy feliz. Me gusta viajar a competir porque en cada torneo conozco a más frontonistas de todo el país. Seguiré entrenando duro para seguir logrando mis objetivos”, señaló Valentino. Ahora, el prometedor deportista regresó a sus entrenamientos en la capital y sigue preparándose para los siguientes torneos nacionales que se realizarán en Lima, Cusco y Trujillo, donde buscará seguir sumando puntos y mantener el título.

En la paleta frontón los deportistas tienen el objetivo de servir y recepcionar la pelota e intercambiar el boleo antes de que se realicen los dos rebotes en el suelo, de esta forma se ganan los puntos. Deben ganar tres sets máximos de cinco o dos juegos de tres sets, depende de la categoría que participan. En las categorías individuales el ganador de cada set es el que obtiene 15 puntos, con diferencia de dos puntos.

Sobre la Paleta Frontón

La Paleta Frontón es el único deporte peruano que ha alcanzado cierta fama mundial, conocido simplemente como frontón. Es una variación del handball o pelota vasca, incluso se le conoce como primo del tenis o el pádel. Hoy, este deporte se juega con una paleta de fibra de carbono o fibra de vidrio, además de una bola de caucho. La cancha está constituida por una pared delantera y vertical denominada ‘frontis’ de 5 metros de alto por 6 de ancho.





