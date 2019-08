Colombia vs. República Dominicana EN VIVO ONLINE la final de voleibol femenino de Panamericanos Lima 2019

Colombia vs. República Dominicana EN VIVO este domingo 11 de agosto por la final de Lima 2019 , desde las 11:00 a.m. en el Polideportivo Callao. Sigue este partido por la transmisión de Latina, Panamericana, Movistar TV 19, TV Perú y la señal streaming de ESPN.

Las selecciones de voleibol femenino de Colombia y República Dominicana derrotaron este sábado a Brasil y Argentina, respectivamente, y se disputarán la medalla de oro de la decimoctava edición de los Juegos Panamericanos.

Colombia vs. República Dominicana: horarios del partido



México - 11:00 a.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Chile - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Colombia fue la primera que obtuvo su pase a la final, luego de vencer en un partidazo a Brasil, cuatro veces campeona de los Juegos Panamericanos. Las 'Cafeteras' derrotaron a sus rivales por un 3-2, con parciales de 22-25, 25-27, 25-14, 28-26 y 15-9.

"Tenemos que jugar al 200%, dependerá de muchos factores el ganar, nos enfrentamos a cualquiera de las dos selecciones (Argentina o República Dominicana) que vienen haciendo buenos partidos y tienen más experiencia", indicó el técnico de Colombia, el brasileño Antonio Rizola, cuando aún no conocía a su rival.

Inmediatamente después del choque entre Colombia y Brasil, que duró 2 horas y 34 minutos, República Dominicana y Argentina protagonizaron otro candente enfrentamiento, que terminó a favor de las caribeñas.

República Dominicana, la única invicta de esta competencia, superó 3-1 a las sudamericanas, con parciales 25-18, 26-18, 25-13 y 25-21. Ahora, las dominicanas buscarán la segunda medalla de oro de su historia en voleibol de los Juegos Panamericanos, ese que ya supieron ganar en Santo Domingo 2003.

En fase de grupos de Lima 2019, República Dominicana ya chocó con Colombia y le ganó 3-1. ¿Habrá revancha esta vez?

Voleibol en Lima 2019: precios de las entradas



A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

C - Regular: 20 soles

C - Menores de 18: 10 soles

C - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



*SR: silla de ruedas

Voleibol en Lima 2019: ¿cómo llegar a esta sede?

