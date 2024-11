En los últimos días, y por todo lo alto, diversas instituciones dieron a conocer a sus nuevas incorporaciones para el arranque de la Liga Peruana de Vóley. Sí, la expectativa era alta para ver el debut de las vigentes campeonas, Alianza Lima se coronó en la última edición, y también lo que iban a ofrecer instituciones como Universitario de Deportes, Regatas Lima, Universidad San Martín o el propio Deportivo Géminis. Sin embargo, de un momento a otro, y a través de redes sociales, la Federación Peruana de Vóley (FPV) comunicó que la jornada 1 se desarrollará sin público. Los enfrentamientos están pactados en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ojo, Depor confirmó que se cancelaron los tres partidos programados para este sábado (11 de los 12 clubes se mostraron en desacuerdo con esta medida).

La FPV señaló lo siguiente: “Lamentamos informar que, debido a inconvenientes logísticos imprevistos, no estará permitido el acceso del público al Polideportivo de Villa El Salvador durante el inicio de la Liga Peruana de Vóley (hoy sábado y mañana domingo”. A su vez indicaron que “entendemos la frustración que esto puede generar a todos los aficionados que esperaban disfrutar de los partidos presencialmente, y les pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas”.

“Queremos asegurarles que estamos trabajando arduamente para solucionar este inconveniente, y nos comprometemos a que la próxima semana se resolverá el problema para que el acceso al público se realice con normalidad”, manifestaron en otra parte del comunicado.

Federación Peruana de Vóley también dio detalles de cómo se dará el regreso de los montos pagados por los boletos: “Con respecto a quienes compraron sus entradas para estas jornadas, la empresa joinnus.com procederá a la devolución de su dinero en las próximas 72 horas”. Finalmente añadieron que “agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos, y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de la Liga y la experiencia de todos nuestros seguidores”.

Comunicado de la Federación Peruana de Vóley

¿Por qué los clubes se negaron a jugar la primera fecha?

Luis Linares, presidente de Géminis y vocero oficial de los clubes, señaló que los equipos decidieron no presentar debido a una modificación en las bases que afecta negativamente su situación económica. “El día de hoy hemos sido notificados de las bases con una modificatoria, dónde se intenta imponer el cobro de gastos operativos a descontarse de la taquilla de los clubes. Imagínense no tener una taquilla que pueda cubrir los gastos cuando no hay ingreso del público”, expresó Linares.

Asimismo, Linares criticó la gestión de la Federación, señalando que no se solicitó la documentación necesaria a tiempo y que no se contaban con los permisos correspondientes. “Aquí hay una ineficiencia de la Federación al no haber solicitado la documentación a tiempo y no tener los permisos (...) Hasta que no se resuelva esta situación, los clubes nos vamos a mantener en la reserva de participar”, agregó en su conversación con Movistar Deportes.

Fixture de la primera jornada

Sábado 30 de noviembre

12:30 p.m. Regatas Lima vs. Olva Latino

3:15 p.m. Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano

5:00 p.m. Alianza Lima vs. Club Atlético Atenea

Domingo 1 de diciembre

12:30 p.m. Deportivo Géminis vs. Túpac Amaru

3:15 p.m. U. San Martín vs. Wanka

5:00 p.m. Universitario vs. Deportivo Soan

Alianza Lima va por otro título

Alianza Lima es el vigente campeón del campeonato local: ganó la campaña pasada después de 31 largos años de sequía. Otros clubes como USMP, Regatas Lima y Géminis (semifinalistas) también buscarán seguir peleando por el título. Esta temporada promete ser mucho más luchada que la anterior. Atenea, equipo recién ascendido, se reforzó para intentar ser protagonista. Cabe señalar que el certamen será transmitido por Latina TV y Movistar Deportes.