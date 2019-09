¡Gran amor por la bicolor! El último mensaje de Man Bok Park sobre la realidad del vóley peruano

El país entero lamenta el fallecimiento de Man Bok Park , quien a los 83 años dejó de existir en el Hospital Almenara. El legendario entrenador siempre estuvo inmerso en el mundo del vóley y hasta el último momento habló sobre la realidad del deporte.

En febrero pasado, Man Bok Park dio su análisis sobre el vóley peruano en una entrevista con Andina. En ella, dio a conocer -a su parecer- las razones por las que el deporte de la net alta en el país está en retroceso.

"El nivel del vóley peruano ha bajado significativamente. Y eso lo podemos ver en el ranking mundial: estamos muy alejados de los primeros lugares. Por años nos mantuvimos en el cuarto lugar del mundo, sin bajar del top 10. Eso ahora es solo un recuerdo", señaló en ese momento 'Mister Park'.

"Antes, cuando pedíamos enfrentar equipos europeos de potencia se peleaban por jugar con nosotros. Ahora, simplemente no existimos en el circuito mundial. Obviamente, cuando no tenemos resultados, incluso los auspiciadores no abundan, provocando otro problema: la falta de recursos económicos para trabajar con tranquilidad", afirmó.

Eso sí, para 'Mister Pak' la meta de la selección peruana tendría que ser clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "A partir de allí podríamos hablar de un resurgir del vóley peruano. Ese debe ser el gran objetivo. Esto lo compartí con el profesor Hervás (actual técnico de mayores)", aseguró.

Cabe señalar que Man Bok Park falleció este jueves luego de estar varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. A sus 83 años, su legado perdurará y será recordado siempre como uno de los técnicos más importante del deporte peruano.

► El deporte peruano está de luto: Man Bok Park, exentrenador de la selección peruana de vóley, falleció este jueves



►Más que merecido, maestro: el día que Man Bok Park entró al Salón de la Fama del Vóley [VIDEO]



► ¡Hasta siempre, 'Mister Park'! El país lamenta la muerte del mítico entrenador de la selección peruana de vóley



► ¡Dio el batacazo! Peruano Juan Pablo Varillas derrotó a un top 100 de la ATP en el Challenger de Buenos Aires