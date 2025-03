Corría el minuto 22 del partido y nadie sabía lo que pasaba. Sin embargo, en la transmisión lo explicaron: en medio del encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Universidad, Rodrigo Ureña encaró a Williams Riveros por una jugada y lo invitó a seguir con la discusión en los camerinos. Esto, por supuesto, generó mucha incomodidad en el campo de juego e incluso jugadores como Edison Flores y Martín Pérez Guedes tuvieron que intervenir.

Si bien la ‘U’ se impuso por 4-0 y sumó su segunda victoria en la Liga 1 Te Apuesto 2025, estaba pendiente conocer los motivos del intercambio de palabras y qué fue lo que finalmente desencadenó en una discusión que generó mucha polémica. Incluso, según añadieron en la transmisión de GOLPERU, Fabián Bustos estaba muy molesto por lo sucedido y tuvo que intervenir para calmar las aguas.

Ya en zona mixta, el propio Rodrigo Ureña le puso paños fríos a la situación y no quiso extender la polémica, asegurando que todo estaba bien entre él y Williams Riveros. “Son cosas que quedan ahí en el partido. Discusiones que por ahí no deberían pasar. Yo en lo personal me equivoqué, se equivocó él. Pedimos disculpas. Somos gente adulta. Es como mi hermano también”, afirmó en diálogo con GOLPERU.

Universitario registra siete puntos en el Torneo Apertura 2025. (Foto: GEC)

El volante chileno reveló que concentra con el zaguero desde el 2023 y tienen una relación de hermandad, así que lo que pasó durante en el encuentro solo queda en el campo de juego. “Con el ‘Paragua’ concentro todas las noches con él. Desde que llegué acá no he concentrado con otra persona que no esa él, así que imagínate la relación de intimidad que normalmente generamos. La verdad duermo más con él que con mi señora”, agregó.

Asimismo, añadió: “Somos una familia, en todas las familias también hay peleas, hay discusiones. También somos gente adulta que podemos relacionarnos y hablar las cosas de buena forma. No es necesario tampoco llegar a los golpes o cometer alguna estupidez menos en nuestra casa con nuestra gente”.

Asimismo, Martín Pérez Guedes, otro de los jugadores que estuvo involucrado en esta acalorada riña, dio su punto de vista de lo sucedido. “Son cosas que pasan dentro de la cancha, en la familia hay discusiones, pero nada, son cosas que pasan, nos queremos mucho en el plantel. Somos muy unidos, son cosas que no pueden suceder dentro de la cancha y en el entretiempo replanteamos”, sostuvo ante las cámaras de GOLPERU.

Así como Pérez Guedes, Fabián Bustos también le restó importancia a cualquier mal entendido y se enfocó en la solidez del grupo que hay en Universitario. “Son cosas normales que pasan. En toda mi carrera, ya sea como jugador, me ha pasado. Me ha pasado como jugador que mis compañeros han tenido una discusión. Como entrenador también me ha pasado, son cosas normales”, manifestó en conferencia de prensa.

Rodrigo Ureña analizó el triunfo de Universitario sobre Alianza Universidad. (Video: GOLPERU)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-0 a Alianza Universidad, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de marzo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





