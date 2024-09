El vóley peruano continúa con un calendario internacional bastante nutrido en sus diferentes categorías y generando altas expectativas con este renovado momento. Luego del Mundial Sub 17 en Lima, la Copa Panamericana de Mayores en México y el Sudamericano Sub 19 en Brasil, que nos dio un boleto al Mundial de la categoría, toda la atención estará ahora centrada en la Sub 23 y la participación de la selección peruana en la Copa Panamericana Sub 23 en Veracruz.

La Copa Panamericana Sub 23 se realizará del 3 al 8 de septiembre en la ciudad de Veracruz y contará con la participación de ocho países de la región, estos divididos en dos grupos. De acuerdo al sorteo, la selección nacional, que dirige Marcelo Bencardino, estará en el Grupo B junto a México, Nicaragua y Surinam. En tanto, el Grupo A quedó compuesto por Chile, Costa Rica, Cuba y República Dominicana.

Este torneo será una oportunidad única para que la selección Sub 23 asegure uno de los cuatro cupos para los próximos Juegos Panamericanos Junior 2025, a realizarse en julio próximo en la ciudad de Asunción, Paraguay. Para esta Copa, el técnico nacional llevó a una delegación compuesta por jugadores Sub 21 (la mayoría tiene 18 años), que en un futuro serán la base de la categoría mayor.

“Estamos preparados y motivados para competir en la Copa Panamericana. El objetivo mayor es ganar experiencia buscando un resultado [...] Nos da una gran alegría disputar la competencia. El grupo es Sub 21, es joven y con una gran voluntad de participar y hacer lo mejor que puedan. La expectativa es buena, haciendo el mejor esfuerzo y estaríamos muy felices de avanzar en la competencia”, dijo Marcelo Bencardino a la página oficial de Norceca.

Una de las figuras del plantel convocado por Bencardino es Elizabeth Braithwaite, quien antes de partir hacia México dio sus impresiones sobre lo que espera del torneo internacional. “Tengo una expectativa muy alta para esta Copa Panamericana, creo que vamos a terminar en el podio. Nos hemos esforzado al 100%, yo creo que estamos bien preparados, no importa la edad. Lo que importa es que nosotras estemos preparadas”, declaró para La Cátedra Deportes.

Para este torneo, el brasileño Marcelo Bencardino convocó a 12 jugadoras Sub 21, que son la base para el Sudamericano de Vóley Sub 21 en Chile, a celebrarse del 25 al 29 de septiembre, por lo que esta Copa Panamericana servirá como preparación. Las citadas son Elizabeth Braithwaite, Dayane Cure, Katherine Pauro, Saskya Silvano, Xina Cortéz, Carolina Oblea, Brissa Nieves, Fabiana Hurtado, Jeissy Chia, Keira Zelada, Fabiana Távara y Evelyn Gallegos.

¿Cuál es el fixture de Perú?

Tras el sorteo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) , la selección peruana de vóley Sub 23 debutará ante Nicaragua el martes 3 de septiembre, tras ello le tocará Surinam y cerrará su participación en fase de grupos ante el anfitrión México.

Fecha 1 (martes 3 de septiembre)

- Perú vs Nicaragua (5:00 pm, hora peruana)

Fecha 2 (miércoles 4 de septiembre)

- Perú vs Surinam (5:00 pm, hora peruana)

Fecha 4 (jueves 5 de septiembre)

- Perú vs México (9:00 pm, hora peruana)

¿Qué canal transmitirá la Copa Panamericana Sub 23 de vóley?

La Copa Panamericana Sub 23 de Vóley no será transmitida por ningún canal de señal abierta en el Perú. El torneo será transmitido por la señal de Facebook de TV4. Depor.com también te ofrecerá todos los detalles, incidencias y minuto a minuto de la participación peruana en el certamen en México.





