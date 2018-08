Perú vs. Cuba miden fuerzas este jueves 16 de agosto por la tercera fecha de la IV Copa panamericana de Vóley Sub 23, desde las 7:00 pm, en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. Transmite Movistar Deportes.

Tras su victoria en el debut contra Chile por 3-0, la Selección Peruana enfrentó el miércoles a su similar de Guatemala y ahora va por el primer lugar del grupo A, cuando reciba a las cubanas.

El equipo caribeño inició con victoria de 3-0 sobre Guatemala y luego derrotó por similar marcador a Chile. Cuba asoma como gran favorito en la Copa Panamericana Sub 23.

En el grupo B, República Dominicana empezó venciendo por 3-0 a Costa Rica, mientras que Colombia cayó 2-3 ante México y cantó victoria sobre Costa Rica, por 3-0.

Jueves 16



13:00 horas Chile vs. Guatemala

15:00 horas Costa Rica vs. México

17:00 horas Colombia vs. República Dominicana

19:00 horas Perú vs. Cuba



Viernes 17: Cuartos de Final

Sábado 18: Semifinal

Domingo 19: Final