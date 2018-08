Perú vs. República Dominicana juegan este domingo 19 de agosto la gran final de la Copa Panamericana de Vóley Sub 23 en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, desde las 6.00 pm. Transmite Movistar Deportes.

El equipo que dirige Carlos Aparicio derrotó este sábado a México por 3-0 (25-18; 25-17; 25-15) y con ello avanzó a la gran final del torneo, donde enfrentará a República Dominicana, que venció a Cuba por 3-1 (22-25 25-16 25-13 25-21).

Perú ya ha mejorado su participación en la Copa Panamericana Sub 23, en relación con las 3 ediciones anteriores, en las que terminó siempre en el cuarto lugar.

Es más, la Selección Peruana enfrentará por la medalla de oro a la que ha ganado este certamen 3 veces consecutivas. Sí, República Dominicana apunta a su 4 título, pero se las verá ahora con un Perú motivado y que solo ha cedido un set en el torneo.

La jornada de este domingo:



Final

6:00 pm: Perú vs República Dominicana



Tercer lugar

4:00 pm: México vs Cuba



Quinto lugar

2:00 pm: Chile vs Colombia



Séptimo lugar:

12:00 Costa Rica vs Guatemala