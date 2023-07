Cusco fue testigo de su mejor resultado deportivo a nivel nacional en el ya lejano hace ya 30 años. A pesar de que no tuvo minutos en el Sudamericano de Vóley de aquel año, el compartir vestuarios con las glorias del deporte nacional hizo que Sara Joya tenga una de las mejores escuelas que cualquier jugadora pudiera elegir para comenzar a forjar una carrera profesional.

Lejos de su amado Perú, la exdeportista encontró –en Estados Unidos- la manera perfecta para continuar con su pasión, formando parte de un club que le abrió las puertas en 2021, cuando la pandemia por coronavirus aún tenía en vilo al mundo entero y los deportes se iban reactivando poco a poco en todo el planeta.

¿Cómo se dio tu llegada a Estados Unidos?

Vine justo en 2021, cuando estaba todo el tema de la pandemia. Llegué a visitar a un amigo que fue mi entrenador en el club Miami Days y, por intermedio de él, llegue al club en el que estoy trabajando (Miami Select). Ahí, me di con la particularidad de que la dueña es peruana y sigue la trayectoria del vóleibol nacional. Me conocía y, gracias a ella, se dio la opción de tener la visa de trabajo, la misma que me permitió laborar en el club.

¿Con qué edades trabajas en Miami Select?

En este momento, tengo 3 categorías: Sub 14, Sub 15 y Sub 18. Por cada grupo manejamos el trabajo con hasta 12 niñas y participamos en todos los torneos que se disputan entre diciembre hasta junio, en los que participan equipos de diferentes zonas de Estados Unidos e internacionales.

¿Has logrado tener buenos resultados en estos campeonatos?

Desde que comencé a dirigir, mis niñas han ganado más de 15 torneos. El equipo con el que más títulos se consiguieron, fue el de mis chicas que hoy tienen 18 años. En el certamen que viene vamos a volver a participar y ellas van a buscar asegurar una beca para ir a la Universidad y seguir jugando.

¿Te tocó dirigir a alguna peruana en este tiempo?

Aquí conocí a una niña peruana y el DT Walter Lu la invitó a entrenar con la selección de menores, pero no sabemos porque no siguió. También hay exjugadoras que tienen a sus hijas compitiendo como Margarita Delgado, Gaby Pérez del Solar. De hecho, hay muchas chicas peruanas de clubes que tienen potencial. La FPV debería tener un acercamiento y venir a estos torneos para observar. Los entrenadores de los clubes les pondrán referencias de su trabajo y nivel.

¿Qué tan complicado es dirigir en Estados Unidos?

Aquí es un requisito estar capacitándose para dirigir. Si no se estudia, no se puede entrenar. Incluso, tuve que dar un examen y obtener el carnet para poder desempeñarme como entrenadora. A pesar de todos los estudios y de ser DT nivel Internacional 1, tengo que seguir actualizándome porque, si no lo hago, no podré seguir dirigiendo.

¿Cómo podría hacer la FPV para reclutar chicas de otros países?

Aquí los College están de vacaciones y hay torneos desde agosto. No sé cuál es la competencia, pero aquí si les permiten ir a participar con sus selecciones y regresar. La planificación y comunicación es muy importante desde la base más chica hasta la más grande con el mismo objetivo. Hay que cambiar eso para que nuestro voleibol pueda crecer.

¿Te gustaría, en algún momento, dirigir a la selección peruana?

Si hubiera un ofrecimiento para trabajar en mi país con gusto lo haría fui asistente de la selección de mayores y volver a trabajar en este momento para mi selección sería un honor, quien no quisiera. Con esta experiencia y viendo cómo se manejan estos temas, lo haría con mucho gusto.





