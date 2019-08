Ángela Leyva: "Nadie me dijo que ya no estaba en la selección, fue una falta de respeto" [VIDEO]

A poco de iniciar el Sudamericano de Vóley en Cajamarca, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que Ángela Leyva no iba a estar en el torneo por una lesión en el hombro. Y luego de conocida la noticia, la propia atacante dio su versión de los hechos, en una entrevista en ATV.

"Para mí es complicado tener una lesión de este tipo, tengo un desgarro que tiene un 20%, no es un desgarro de gran magnitud, no es tan grave, se puede solucionar y requiere un tiempo", declaró Leyva en el set de ATV.



A Ángela no le gustó la forma cómo se enteró de su exclusión, pues fue la última en saberlo. "Eran 11:00 de la noche y recibo mensajes, llamadas de la prensa, me etiquetaron en Instagram y yo ni enterada del tema", agregó Leyva, quien confesó que viene arrastrando esta lesión desde hace dos años.



Mi mamá me dijo: "Qué falta de respeto, hacia una jugadora que siempre ha estado en la selección". A mí nadie me lo comentó, yo estuve en el entrenamiento de la mañana y ya el entrenador sabía que yo no estaba en la lista. Es una falta de respeto", dijo.

Entrevista de Ángela Leyva en ATV. (Foto: Itea/Video: ATV)

"Le mandé un mensaje a Francisco Hervás (DT de la selección), preguntándole qué había pasado y por qué no me comunicó las cosas antes de hacerlo público y reconoció que fue una falta de respeto", agregó la atacante peruana.

"Me ha dolido. Las chicas ya se fueron, ya están en Cajamarca. No pienso ir porque aún estoy dolida por lo que ha pasado y espero una explicación. No esperaba esto. Yo sabía que se iba a dar esta posibilidad por mi lesión, pero estar fuera de la lista, que digan cosas que no son es lo que más me ha dolido. Han dicho que tengo una lesión muy grave y que probablemente no vuelva a jugar. Que no me lo diga cara a cara fue lo que me dolió más", finalizó.

