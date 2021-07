Desde niña, Carla creció en un ambiente rodeado de deporte. Su tía Rosa entrenaba para jugar los partidos de vóley en el Ministerio de Agricultura en la década de los 90′s, hecho que quedó tan grabado en su mente que, cuando llegó a Lima de su natal Chincha, no dudó en inscribirse en el programa de Talentos Deportivos del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y allí descubrir su amor por esta disciplina.

Los años pasaron y hoy es una de las exponentes más importantes del vóley peruano en la actualidad, con títulos en Perú y en el extranjero (el último lo obtuvo en Portugal con el club Porto), además de haber sido convocada en más de una oportunidad para la delegación nacional. Sin embargo, esta prolija carrera también ha estada acompañada de lesiones, las mismas que en más de una oportunidad hicieron dudar a los técnicos si debía o no estar en una cancha.

“Sigo vigente, quiero a mi vóley, porque está en mi ADN. Cuando estás segura de quién eres, de lo que haces y cuáles son tus límites, te permite estar tranquila. El hecho de que un deportista tenga lesiones no significa que le van a poner la cruz”, dice firme y con la convicción que la acompañado a lo largo de su vida. No duda y acepta los retos que le ha traído la vida. Solo está segura de una cosa: “Los tiempos de Dios son perfectos”.

Carla Rueda salió campeona con el FC Porto en el 2021. (Foto: Facebook)

Su paso por Portugal

La popular ‘Cotito’ arrancó su 2021 con el título de la Copa Nacional de Vóley junto a Jaamsa, hecho que jaló las miradas de equipos en el extranjero, incluyendo el FC Porto. Si bien no estaba en sus planes viajar a Europa, luego de quedar varada en Rumania por la pandemia, apostó por un reto que estaba segura que lograría, más aún, con un club que nunca antes había salido campeón, pese a lo grande que es.

“Pasar de querer un tiempo solo para mí y luego aceptar ir de viaje y pelear por un título. No lo voy a negar, me atrajo la idea de que ellos nunca habían salido campeones nacionales, siendo un club tan grande. Así que fui a conseguir un título y gracias a Dios se dio. Soy de las personas que piensa que las cosas suceden por algo. Me gusta arriesgar”, afirma con una sonrisa de ‘oreja a oreja’, con ese carisma que la caracteriza.

Si bien no pudo viajar de inmediato, ya que tenía que tener algunos documentos adicionales, llegó para disputar las rondas finales y así alzar el trofeo que tanto anhelaba, en su segundo paso por Portugal. “Yo salí feliz de ese país, con el poco tiempo que estuve había un compañerismo increíble. Me pusieron en el equipo, aunque habían chicas que tenían más tiempo que yo preparándose y a la que le tocaba jugar le dábamos todo nuestro apoyo y creo que las cosas deben ser así”, recuerda.

Carla Rueda ha vestido los colores de la selección femenina de vóley. Sin embargo, en el último microciclo para el Sudamericano no fue incluida. (Foto: Archivo)

El llamado que no se dio: la selección

A finales de junio de este 2021, la selección femenina de vóley retornó a los entrenamientos, tras una larga para, debido a la pandemia del COVID-19. Para sorpresa de muchos, Carla Rueda no fue llamada al primer microciclo. “Me he sentido mal por no ser convocada, pero cada entrenador sabe lo que hace”, confiesa ‘Cotito’, quien -pese a ese sinsabor- está segura de que la vida tiene más para darle.

“Yo sigo con el sueño olímpico. Pienso que los tiempos de Dios son perfectos y si se dan bien, sino tendré la madurez suficiente para entender que no. Soy así, dejo todo en el campo, pese a mi edad y mis lesiones. No muchas personas podrían estar en un campo con las lesiones que tengo. Me siento super bien y si no pudiera daría un paso al costado. Yo misma daré ese paso. No hay nada mejor que estar tranquila contigo misma”, enfatiza sin titubear.

Este año se realizará el Sudamericano de Vóley Femenino con sede en Colombia. Las diferentes delegaciones de la región se darán cita para buscar un cupo al Mundial que se llevará a cabo en Países Bajos y Polonia. Carla considera que las puertas de la selección aún no están cerradas. Sabe que debe seguir con ritmo de competencia y no dejará pasar la oportunidad de seguir con su anhelo de vestir nuevamente la blanquirroja.





Carla Rueda participa de un reality de baile, donde lleva seis semanas en competición. (Foto: @carlacotito20).

Un reto inesperado: el baile

Pese a obtener el título nacional, no se llegó a concretar la renovación de su contrato con el FC Porto, hecho que adelantó su regreso a Lima fue más pronto de lo esperado. Aun así, ello no detuvo los sueños y planes de Carla, pues la calidad de su juego, la experiencia en el campo y la entrega que da en cada partido le ha permitido que siga recibiendo ofertas en Perú y en el extranjero.

Si bien continúa su preparación deportiva, nunca esperó que en el lapso de tiempo que se ha tomado para analizar qué rumbo tomar, llegara la invitación de un reality de baile. “‘Reinas del Show’ es una nueva etapa en mi vida y lo estoy dando todo en algo que no imaginé y lo estoy disfrutando. Creo que en la vida hay que disfrutar de cada cosa que se haga. Después de agosto, que acaba el programa, tengo que definir a donde iré”, confiesa.

La decisión de continuar en el vóley está presente siempre, pues es su más grande amor; sin embargo, no puede negar que la situación de un deportista en el Perú no es tan sencilla como se quisiera. “La televisión ayuda mucho, porque del deporte no se vive. Podemos traer logros al país, pero no todos perciben un sueldo o uno que les permita estar tranquilo y enfocado. Yo no le veo nada de malo. Además, nos ayuda como vitrina para que nos vea la empresa privada. Cada uno de nosotros tiene una historia”, cuenta.

Carla continúa su preparación de manera independiente, mientras define su futuro. (Foto: Difusión)

Carla se proyecto a cinco años haber pasado por los siguientes Juegos Olímpicos y ya tener su familia. Son sueños que, al igual que comprarle la casa a su mamá, espera cumplir. No le teme al tiempo y tampoco a los desafíos que se le puedan cruzar. Está concentrada en continuar su carrera, pues -como ella misma asegura- “hay mucha vitalidad, por favor... ¿no me tienes fe?”.





