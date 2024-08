Han pasado tres meses desde la final de la Liga Nacional de Voleibol Femenino, en donde Alianza Lima se hizo acreedor del título de la temporada 2023/24, cortando una sequía de 31 años, en una serie de infartantes partidos en los que no solo dejó atrás a su rival de las últimas tres finales donde quedaron subcampeonas, Regatas Lima, sino también lograron sobrepasar al club de la Universidad San Martín de Porres. Estas llaves reunieron a una gran cantidad de hinchas en el coliseo del Polideportivo de Villa El Salvador, quienes ahora podrán volver a vivir en la pantalla grande, junto a las campeonas esos momentos que llevaron al cuarto título en la historia.

Tal ha sido la importancia de esta gran hazaña que Alianza busca rememorar las emociones vividas en cada punto disputado presentando el documental Campeonas: el regreso a la gloria, que mostrará lo que sucedió tras bambalinas, con imágenes exclusivas y declaraciones de las protagonistas del campeonato nacional. Depor pudo hablar con tres de las campeonas grones, que nos expresaron su emoción por compartir con los hinchas, desde un lado más humano, todo el esfuerzo que pusieron dentro de la cancha.

“Estamos contentas, nos enteramos hace poco que salía el documental y para nosotras es algo emocionante. Estuvimos de vacaciones descansando un poco de vóley, pero ahorita ya volvimos a los entrenamientos y estamos contentas de la noticia que nos dio el club del documental y emocionadas por lo que vamos a vivir ese día”, expresó Esmeralda Sánchez, capitana y líbero de Alianza Lima.

Detalles sobre el documental de Alianza Lima Vóley, tras el título del 2024. (Video: Giannina González / Depor)

A través del documental, se podrá conocer más a profundidad cómo es la relación entre las jugadoras de Alianza y las experiencias que han creado juntas en todo el proceso de llegar al título. Unión, ha sido una palabra fundamental que ha primado en el conjunto victoriano a pesar de que en muchos casos pudieran tener diferencias de opinión, según lo que nos comenta Maricarmen Guerrero: “Yo creo que la temporada pasada, y espero que esta también, el equipo ha sido una familia. Tanto nosotras como el staff fuimos una familia. Eso fue lo bonito y lo que nos hizo tan contundentes en la etapa final. Porque a pesar de los problemas, de no estar de acuerdo en algunas cosas, no hizo diferencia en lo absoluto. Eso fue básico para nosotros, la unión y ese poder que nos permitió seguir avanzando”.

El regreso de la ‘Pantera’

Una de las jugadoras clave en el ataque es Clarivett Yllescas. Con 163 puntos anotados en la temporada, volvió al equipo de sus amores después de una brillante carrera en Francia, perteneciendo al Marcq-en-Baroeul de la liga francesa, donde permaneció por seis años. Pero supo regresar a su casa en el momento adecuado, donde necesitaban a una referente de experiencia como ella para liderar, junto a sus demás compañeras, que sentían la deuda que tenían con los hinchas que aprendieron a llenar las tribunas del Polideportivo de Villa El Salvador.

“Personalmente, cuando volví al club si sentí la responsabilidad pero no me presioné con eso. Era inevitable la responsabilidad de llegar y ayudar a obtener el titulo después de esas ultimas tres finales que habían pasado. Pero yo estaba muy confiada en el equipo, sentí por momentos que iba a ser difícil pero no imposible. Sabía que con el pasar del tiempo los equipos se pondrían mas difíciles pero siempre tuve la fe de que saldríamos campeonas”, comentó.

Ejemplo de perseverancia

Dentro del plantel, la labor defensiva es fundamental. Y ahí está la líbero, aquella jugadora que está dispuesta a salvar cada balón con la finalidad de que no toque el suelo. Y a pesar de que no fue esa su posición inicial, es ahora el rol que cumple Esmeralda Sánchez, capitana también de Alianza Lima, que tuvo que esperar 10 años para poder alzar el título, esfuerzo que es más que reconocido por sus compañeras.

“Con el pasar de los años ha ido madurando, ya la conozco bastante tiempo. Ha tomado la capitanía de una buena manera, es una buena líder. Pero igual tenemos varias líderes en el equipo y es lindo que todas juntas lo hagamos. Reconozco el esfuerzo de la chata porque debe haber sido complicado 10 años en el club y recién poder sacar el titulo, pero ahí se ve en ella la perseverancia, así que estoy muy feliz por ella”, mencionó Maricarmen ante la consulta sobre la forma que tiene la líbero de comandar el equipo.

Ante esto, Sánchez también mencionó que es fácil manejar un equipo que tiene claro los objetivos en conjunto a los que quieren llegar: “Fue esencial que éramos seis líderes dentro del campo. Pasando el tiempo y el proceso que vivimos durante varias temporadas hizo que cada una maduremos en lo que teníamos que madurar, y liderar un equipo con estas jugadoras era sencillo porque cada quien sabía lo que tenía que hacer y simplemente era aportar cada una ese granito de arena para cumplir el objetivo. Fue sencillo jugar y liderar un equipo con las compañeras que tuve al lado. Fue muy lindo liderar al equipo este año”

Finalmente las voleibolistas de Alianza Lima, agradecieron todo el apoyo que el hincha blanquiazul ha mostrado a lo largo de cada jornada, porque significó una gran motivación para sacar adelante los partidos. “Durante todo el tiempo que estoy en Alianza siempre la hinchada blanquiazul se hizo presente en todos los partidos, ya sea contra la Universitario o Regatas Lima, siempre estuvo presente y eso es súper lindo. Que siempre hayamos jugado con el coliseo lleno te hace sentir súper importante. Ahora con el documental también queremos que se hagan presentes. Así que los esperamos para vivir esa emoción con nosotras”.

El estreno de CAMPEONAS: El Regreso A La Gloria se llevará a cabo el 14 de agosto en el cine UVK Patio Panorama, con funciones a las 8:00 p.m. y 9:30 p.m. El precio general de las entradas es de S/.39.90, y para Íntimos, el precio es de S/.29.90. Las entradas están disponibles a través de Joinnus en el siguiente enlace: https://www.joinnus.com/events/sports/lima-avant-premiere-campeonas-63816





