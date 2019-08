Perú vs República Dominicana EN VIVO: se enfrentan en el tercer partido por los Juegos Panamericanos 2019

Perú vs. República Dominicana EN VIVO | Sigue el partido por la fecha 3 del Grupo A del vóley femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se disputará este viertes, desde las 8:30 de la noche (hora peruana), en el Polideportivo del Callao.

Perú vs R. Dominicana EN VIVO: marcador del partido

País Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Perú 19 16 3 - - R. Dominicana 25 25 3 - -

La transmisión del encuentro estará a cargo de los canales Latina, Movistar TV 19, TV Perú y Panamericana a nivel nacional, mientras que en territorio dominicano se verá por Digital 15.

El sexteto local asume un nuevo desafío en busca de su pase a las semifinales de la disciplina en el certamen continental, bajo la dirección técnica del español Francisco Hervás.

La bicolor debutó en la serie de la categoría voleibol de sala con una victoria 3-1 sobre Canadá y define su progreso sin margen de error, con la obligación de ganar tras perder 3-1 ante Colombia.

El rival será el combinado invicto de República Dominicana, que se impuso 3-1 a Colombia en la jornada inaugural y venció 3-0 a Canadá en su presentación más reciente, resultados ubicaron a las caribeñas como líderes de la clasificación.

Perú vs. República Dominicana | Precio de entradas:

Regular – A: S/. 50

Menores de 18 – A: S/. 25

Adulto mayor – A: S/. 25

Regular – B: S/. 30

Menores de 18 – B: S/. 15

Adulto mayor – B: S/. 15

Regular – C: S/. 20

Menores de 18 – C: S/. 10

Adulto mayor – C :S/. 10

Asiento Accesible – SR: S/. 10

Acompañante Asiento Accesible – ASR: S/. 10

Vóley en Lima 2019 | Mapa de la sede:

